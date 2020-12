Schalke a embauché Christian Gross comme entraîneur dimanche dans le but de mettre fin à la longue séquence sans victoire du club et d’éviter la relégation de la Bundesliga. Le club basé à Gelsenkirchen a déclaré que l’entraîneur suisse de 66 ans serait assisté par Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer et l’entraîneur des gardiens Simon Henzler.

Schalke est le dernier de la Bundesliga avec seulement quatre points en 13 tours et une course sans victoire qui s’étend à un record du club de 29 matchs en deux saisons.

Tasmanie Berlin détient le record de la ligue de 31 matchs sans victoire de la saison 1965-66 et Schalke affrontera ensuite Hertha Berlin à l’extérieur le 2 janvier et Hoffenheim à domicile une semaine plus tard.

Les cinq prochains mois seront consacrés à réussir à rester en Bundesliga, a déclaré le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider. Christian Gross a montré en Allemagne et en Angleterre qu’il pouvait relever avec succès de tels défis.

Gross a déclaré en mai qu’il se retirait de l’entraînement. L’ancien milieu de terrain était le dernier entraîneur d’Al-Ahli en Arabie saoudite pour son troisième relais. Il a également entraîné Zamalek, basé au Caire, en Égypte. Son dernier travail d’entraîneur en Europe était au côté suisse des Young Boys en 2012. Les anciennes équipes de Gross incluent également Stuttgart et Tottenham.

Gross est le quatrième entraîneur de Schalke de la saison après David Wagner, Manuel Baum et Huub Stevens, qui n’ont succédé que pour deux matchs par intérim après le licenciement de Baum le 18 décembre.

« Nous devons avoir une bonne ambiance dans et autour de l’équipe pour réussir à nouveau. Je donnerai tout pour que nous puissions atteindre nos objectifs ensemble », a déclaré Gross sur le site Web de Schalke.