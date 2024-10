Christian Gonzalez reçoit des éloges révélateurs de Tyreek Hill

FOXBOROUGH – Tyreek Hill a tout vu.

À sa neuvième saison, il est l’un des receveurs les plus accomplis de la NFL. Champion du Super Bowl avec huit Pro Bowls et six All-Pros, Hill est en passe de devenir membre du Temple de la renommée.

Il connaît également le talent du demi défensif quand il le voit. C’est pourquoi ce qu’il a dit à propos du demi de coin des Patriots, Christian Gonzalez, est remarquable.

Cette semaine, sur son compte Snapchat, Hill a publié une photo de Gonzalez le couvrant lors du match du week-end dernier entre les Patriots et les Dolphins de Miami. Le capitaine de Hill a lu : « Ce jeune coin est le prochain. Top 3 facilement.

Pour Gonzalez, les éloges de Hill lui ont fait du bien, mais il a dit qu’il ne se reposerait pas sur ses lauriers.

« C’est cool. C’est cool de l’entendre. Je l’apprécie. Tout le monde sait ce qu’il apporte sur le terrain. L’un des meilleurs de la ligue », a déclaré Gonzalez à MassLive. « C’est cool de l’entendre, mais il faut aussi le prendre avec des pincettes. Vous devez continuer. C’est encore le début de la saison, donc j’ai encore beaucoup de ballon à jouer.

Hill a capté six passes pour 69 verges lors de la victoire des Dolphins contre les Patriots. Avec Gonzalez en couverture, Hill a attrapé deux des quatre cibles pour 34 verges. Le demi de coin de deuxième année des Patriots a failli être intercepté sur l’une de ces cibles, mais Hill lui a fait tomber le ballon des mains.

Cette saison, Gonzalez a sans doute été le meilleur joueur des Patriots. En cinq matchs, les quarts adverses ne complètent que 36 % de leurs passes avec Gonzalez en couverture. Le corner a permis neuf attrapés sur 25 cibles pour 94 verges avec un touché à faire avec deux ruptures de passes et une interception.

Gonzalez était le meilleur demi de coin des Patriots en tant que recrue, mais sa première année a été écourtée après avoir subi une blessure à l’épaule mettant fin à la saison au cours de la semaine 4. Le temps manqué ne l’a pas du tout affecté.

«Je dirais que c’est parce que c’est un chien. C’est ce que c’est », a déclaré l’entraîneur du demi de coin des Patriots, Mike Pellegrino. « Il n’est pas satisfait d’être bien. Il veut être grand et il est sur cette voie. Il a fait un excellent travail dans son processus de réadaptation et maintenant il en récolte les fruits.

« J’ai pu en apprendre beaucoup plus sur le jeu », a ajouté Gonzalez. « Mais aussi, en fin de compte, c’est le football. J’ai joué au football toute ma vie. C’est plus amusant de revenir.

Cette saison, Gonzalez a suivi les receveurs n°1 à chaque match. Au cours de la première semaine, il a accordé un attrapé à Ja’Marr Chase de Cincinnati pour sept verges. Au cours de la deuxième semaine, il a accordé deux attrapés sur cinq cibles au DK Metcalf de Seattle pour 24 verges. Au cours de la troisième semaine, Gonzalez a accordé un touché à Garrett Wilson de New York, mais a accordé trois attrapés sur sept cibles pour 19 verges lors de ce match avec le meilleur receveur des Jets en couverture.

Contre San Francisco, Gonzalez a accordé un attrapé sur quatre cibles pour 10 verges. Il a couvert à la fois Brandon Aiyuk et Deebo Samuel.

La performance a rendu fier son entraîneur de cornerback.

« Il est arrivé très talentueux. Il a toujours eu ce chien », a déclaré Pellegrino. «Sa croissance en tant que joueur de la NFL, simplement pour apprendre comment les équipes et les joueurs tentent de l’attaquer, pour en apprendre davantage sur la situation dans son ensemble, est formidable. C’est un gars vraiment intelligent. Il suffit de lui dire les choses une seule fois pour qu’il comprenne. Pas une erreur répétée, ce qui est génial. Je suis juste super fier de lui. Je ne saurais trop insister là-dessus.

À l’approche du repêchage de la NFL 2023, Gonzalez était convaincu qu’il ferait partie du top 10. Cependant, le demi de coin a glissé au premier tour jusqu’à ce que les Patriots le repêchent au 17e rang.

Cette saison, Gonzalez a prouvé que les équipes avaient tort.

« Je suis ici pour une raison. Oui, nous pensions cela (j’irais dans le top 10), mais je savais ce que j’apportais à la table », a déclaré Gonzalez. « Il n’a jamais été question de prouver aux gens qu’ils avaient tort. Il s’agissait de me donner raison.