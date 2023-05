Christian Glass: Ce que nous savons de la fusillade par la police d’un homme du Colorado

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Jes routes du comté de Clear Creek, dans le Colorado, étaient sombres et rocailleuses lorsque Christian Glass, un gentil garçon de 22 ans passionné d’art et de géologie, a coincé sa voiture et a appelé le 911, semblant de plus en plus effrayé et bouleversé alors qu’il parlait avec un répartiteur. Sept agents de cinq agences ont répondu cette nuit de juin 2022, se rassemblant autour de la voiture de Christian et essayant diverses méthodes pour le faire sortir.

Il a dit qu’il avait peur mais a proposé de jeter hors du véhicule tout ce qui pourrait être considéré comme une arme, comme un petit couteau géologique qu’il avait mentionné au répartiteur; On a dit à Christian de ne pas le faire. Au lieu de cela, les agents ont plaisanté et ri à plusieurs reprises avec Christian et entre eux jusqu’à ce que, plus d’une heure après l’arrivée des agents sur les lieux, la situation se soit rapidement aggravée, aboutissant à la mort de Christian par balle.

Christian ne quittait jamais sa voiture.

Deux officiers ont été inculpés dans la mort du jeune homme de 22 ans : l’ancien adjoint Andrew Buen, qui a tiré le coup fatal, et son ancien superviseur, Kyle Gould, qui donnait des instructions à distance. Les deux hommes ont été licenciés du bureau du shérif à la suite de l’incident et doivent de nouveau comparaître devant le tribunal le mois prochain.

Le bureau du shérif du comté de Clear Creek a présenté ses excuses à la famille Glass, qui vient de conclure un règlement de 19 millions de dollars avec quatre agences du Colorado – un paiement qui est le plus important de l’histoire de l’État.

La famille Glass, qui aura l’occasion de parler directement aux recrues de la patrouille, a déclaré à plusieurs reprises qu’elle aimerait voir des accusations portées contre d’autres officiers présents la nuit de la mort de leur fils – et a souligné dans un communiqué par l’intermédiaire de leurs avocats que « Christian devrait être vivant aujourd’hui.

« Ce règlement envoie le message qu’une telle injustice ne sera pas tolérée et que les responsables seront tenus pour responsables », ont-ils déclaré.

Voici tout ce que nous savons sur la mort tragique de Christian Glass.

Qui était Christian Glass ?

Christian est né en Nouvelle-Zélande et y a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans, lorsque sa famille a déménagé en Angleterre avant de déménager aux États-Unis en 2010. Il était citoyen des trois pays.

Il est diplômé du lycée de Boulder, a suivi une formation de chef, était un codeur qualifié et cherchait avec ses parents le meilleur programme d’accréditation pour pouvoir s’inscrire. Il était un artiste et aimait la nature et la géologie, et la nuit en question, il revenait tout juste d’un voyage en Utah et avait encore quelques outils dans la voiture lorsqu’il a décidé d’aller faire un tour en voiture.

Les parents de Christian, Sally et Simon Glass, ont dit L’indépendant il avait lutté contre la dépression et avait commencé à prendre du Ritalin pour le TDAH et, le soir de la fusillade, son colocataire a dit qu’il avait pris une pilule de Ritalin. Mme Glass pense que cela lui a peut-être donné une bouffée d’énergie et, lorsque Christian se sentait anxieux, il allait souvent faire un tour en voiture : « Il aimait juste la paix. Il aimait sa musique.

La famille Glass pense que Christian a peut-être conduit jusqu’à sa montagne préférée, puis a continué et s’est perdu.

L’appel au 911

Quel que soit son itinéraire, le jeune homme de 22 ans était coincé à Silver Plume le 10 juin à 23 h 21, lorsqu’il a composé le 911 pour obtenir une assistance routière dans une zone sombre et éloignée. Dans l’appel enregistré, il parle à l’opérateur des objets dans la voiture et reste en ligne avec elle jusqu’à l’arrivée de la police, faisant quelques déclarations étranges, y compris des références aux Skinwalkers, des personnages de la mythologie Navajo qu’il avait étudiés.

« Je pense que son imagination s’est enfuie avec lui », a déclaré Mme Glass L’indépendant dans une interview de décembre.

Christian n’avait pas d’antécédents de crises ou d’explosions mentales. Une autopsie a confirmé que Christian n’avait que des traces d’alcool et de THC, le composant actif de la marijuana qui est légal au Colorado, dans son système. Les deux étaient bien en deçà de la limite légale de conduite, a déclaré l’avocat des lunettes, ainsi que l’amphétamine, un composant du Ritalin.

Lorsque les agents sont arrivés, la situation s’est rapidement aggravée et apparemment sans aucune raison. Comme le montrent les images de la caméra corporelle, lorsque Christian propose de jeter tout objet préoccupant hors de la voiture, les flics lui crient de ne pas le faire. Ils sont agressifs et armés ; ce n’est pas long avant Sept des agents de cinq agences entourent la voiture de Christian avec des armes à la main.

Christian est clairement terrifié et on l’entend implorer et pleurer depuis le siège du conducteur, qu’il ne quitte jamais. Il ne fait pas de mouvements ou de déclarations agressifs. Il dit aux flics qu’il ne veut pas quitter la voiture et qu’il ne les menace pas de l’intérieur. Il suggère même aux flics de remorquer la voiture, avec lui dedans, jusqu’à un poste de police.

« C’est la seule façon d’être en sécurité », dit-il désespérément. « Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre cela? »

À aucun moment, les agents ne semblent avoir peur pour leur sécurité personnelle dans les images de la caméra corporelle. Ils aboient des ordres à Christian et dégainent leurs armes à cause des petits couteaux de quelques centimètres de long dans la voiture dont Christian leur avait déjà parlé et proposé de les jeter.

Ils crient tour à tour après Christian, cajolent, rient et discutent entre eux, un officier suggérant que des «filles mignonnes» sur les lieux tentent de le faire sortir de la voiture. Tout cela se passe quelques minutes avant que Christian ne soit abattu.

La fusillade

Alors que les agents continuent d’essayer de retirer Christian, qui n’a rien fait de mal et est celui qui les a appelés, de la voiture, il est montré à la caméra de plus en plus bouleversé.

« Au fur et à mesure qu’ils s’intensifient, il devient de moins en moins réactif, car il a de plus en plus peur », a déclaré l’avocat de la famille Glass, Siddhartha Rathod. L’indépendant l’année dernière. « Et il ferme de plus en plus… malheureusement, nous ne le savons jamais, car ils ont pris cette voie. »

Alors que Christian prie, pleure et crie dans le siège du conducteur, les agents essaient d’ouvrir la fenêtre et de la casser. Ils lui tirent dessus avec des sacs de fèves et le taguent, ce qui fait que le jeune homme de 22 ans se tord à l’avant du véhicule. Puis, après que Christian ait attrapé l’un des petits couteaux dans la voiture et ait semblé se précipiter vers un officier à l’extérieur de la voiture, cinq balles sont tirées dans le corps de Christian, le tuant.

M. Buen a tiré les coups mortels ; M. Gould donnait des ordres à distance.

Le matin du 11 juin, la police s’est présentée à la porte des Glass pour leur dire que leur fils était mort.

Le combat pour la justice

Le bureau du shérif du comté de Clear Creek a déclaré avoir licencié M. Buen et M. Gould, et les deux hommes ont été inculpés en novembre pour des accusations liées à la mort de Christian. M. Buen a été accusé de meurtre au deuxième degré, de mise en danger imprudente et d’inconduite officielle. M. Gould, qui était son superviseur surveillant à distance, a été accusé d’homicide par négligence criminelle et de mise en danger imprudente.

Leur prochaine date d’audience est prévue en juin à Georgetown, près de Silver Plume, et la famille Glass continue de demander que des accusations soient portées contre d’autres officiers présents sur les lieux le soir de la mort de Christian.

Le 23 mai, le bureau du shérif du comté de Clear Creek a présenté des excuses à la famille coïncidant avec l’annonce d’un règlement de 19 millions de dollars.

« Les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 juin 2022, qui se sont soldés par la mort de Christian, continuent d’être inquiétants », a déclaré le shérif du comté de Clear Creek, Rick Alberts, dans une lettre d’excuses à la famille Glass. « Le communiqué de presse initial ne donnait pas une description précise de ce qui s’était passé. Au contraire, comme indiqué dans la conclusion du rapport d’enquête… l’adjoint qui a tué Christian Glass a utilisé une force létale qui « n’était pas conforme à celle d’un officier raisonnable ».

L’argent du règlement sera payé par quatre agences du Colorado, le comté de Clear Creek payant la plus grande partie à 10 millions de dollars. Les Lunettes pourront parler aux nouvelles recrues de la patrouille rejoignant le département, et le comté devrait également créer une équipe d’intervention en cas de crise avant le 1er janvier 2025.

Dans sa lettre d’excuses, le shérif Albers a écrit qu’il avait « pris des mesures destinées à prévenir un échec futur.

« Il a travaillé avec des partenaires pour établir un programme de réponse aux crises à l’échelle du comté », a-t-il écrit, notamment en formant un conseil consultatif sur la politique des citoyens et en continuant « à donner la priorité aux équipes d’intervention en cas de crise, à la réponse en santé mentale et aux programmes de co-répondants ».

D’autres mesures décrites dans le règlement comprennent un parc public dédié qui portera le nom de Christian et un scénario de formation en réalité virtuelle reflétant l’incident mortel, se concentrant sur la désescalade des situations de stress élevé et portant également le nom de Christian.

Le 24 mai, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, prendra la parole lors d’une cérémonie commémorant Christian, et ses parents présenteront certaines des œuvres du jeune artiste qui seront exposées dans les bâtiments gouvernementaux.