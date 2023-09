Christian Film Making Company lance un « Camp Hideout » familial dans les cinémas

Un autre projet de film financé par le crowdfunding sort en salles pour la première fois.

Appelés Studios Supérieursune société de cinéma chrétienne financée par le public, présente actuellement son premier film.

Le film intitulé Cachette du camp est fondé sur de riches histoires d’amitié, d’appartenance et sur le pouvoir transformateur de l’expérience de camping.

Au centre du conte d’été se trouve Noah, un adolescent placé en famille d’accueil qui ne cesse d’avoir des ennuis. Il choisit d’aller dans un camp d’été religieux plutôt que dans une salle pour mineurs. Il arrive au camp pour un voyage qui lui fait rencontrer plusieurs personnes qui vont changer le cours de sa vie.

Le film met en vedette Ethan Drew dans le rôle de Noah, aux côtés de Corbin Bleu de Musique de lycéemoi, Amanda Leighton de C’est nouset Christopher Lloyd de Retour vers le futur.

Sur le film site webJason Brown, producteur et PDG de Called Higher Studios a expliqué sa vision de la société de production.

« Lorsque j’ai fondé Called Higher Studios, ma mission était de bâtir une société de production qui reviendrait à l’essentiel… une bonne narration à l’ancienne. Des films qui vous font sourire, vous serrent la gorge ou vous serrent le cœur. » Quelque chose qui semble manquer dans ce que fait la plupart des acteurs hollywoodiens aujourd’hui », a déclaré Brown.

« Camp Hideout correspond à cette mission », a-t-il ajouté. « Le cœur et l’âme du film tournent autour de la famille, quelle que soit la façon dont vous la définissez. Dans le cas de notre héros principal, Noah, un enfant qui se sent perdu dans le système de placement familial, il découvre que ses camarades de camp sont là pour le soutenir quand il en a besoin. c’est le plus. »

Guide du film a déclaré que le film « est un film plutôt sain et familial et a une vision du monde chrétienne, morale et édifiante forte ».

Cachette du camp est maintenant en salles et s’adresse aux familles et au public de tous âges. Vérifier les listes de films de votre région pour trouver un cinéma projetant le film près de chez vous.

Regardez la bande-annonce officielle de Camp Hideout ci-dessous :