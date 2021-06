Christian Eriksen : Thomas Delaney dit que l’équipe danoise se sent plus forte ensemble après la chute de son coéquipier | Actualités footballistiques

Thomas Delaney a révélé que l’équipe danoise avait été renforcée à la suite de l’effondrement de son coéquipier Christian Eriksen lors de son premier match de l’Euro 2020.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan, 29 ans, a dû être réanimé sur le terrain du Parken Stadium de Copenhague après s’être effondré au sol lors de la première mi-temps de la défaite 1-0 de son équipe dans le Groupe B face à la Finlande samedi soir.

Eriksen a repris conscience avant d’être transporté à l’hôpital, où les médecins continuent de travailler pour identifier la cause de son arrêt cardiaque, tandis que ses coéquipiers se préparent pour le match de jeudi contre la Belgique au même endroit, en train de traiter ce qui s’est passé ce week-end.

Image:

Christian Eriksen a remercié ses sympathisants dans une publication Instagram (Instagram/chriseriksen8)



Le milieu de terrain Delaney a déclaré lors d’une conférence de presse : « C’est difficile. C’est une situation qu’aucun d’entre nous n’aurait jamais imaginé pouvoir se produire, et c’est ce que j’ai ressenti sur le terrain. C’était surréaliste.

« C’était (le camp de l’équipe) un très bon cadre pour que nous soyons tous ensemble pour en parler ensemble. J’ai vécu beaucoup de choses dans cette équipe ces derniers jours.

« Tout le monde a eu l’occasion d’être honnête sur ses sentiments et ça a été une bonne chose.

« C’est bien que nous nous connaissions tous et que chacun puisse être lui-même. C’est une situation terrible, mais heureusement, c’est un endroit agréable où être en ce moment. »

Image:

Les joueurs danois étaient visiblement bouleversés après l’effondrement d’Eriksen au Parken Stadium



L’attaquant Yussuf Poulsen a admis que les joueurs avaient appris à mieux se connaître à la suite de ce qu’ils avaient vécu ensemble.

Poulsen a déclaré: « Cela va nous rendre plus forts en tant qu’équipe. Nous avons pu montrer beaucoup d’amour, beaucoup d’honnêteté et tout le monde avait l’impression de faire partie de cette grande famille.

« Nous savions tous que nous avions cette famille. Nous avons un excellent esprit d’équipe et nous sommes solidaires, mais vivre quelque chose comme ça ensemble vous rend encore plus fort.

« C’est bien que les gens puissent simplement montrer leurs sentiments et être honnêtes à 100% sur ce qui s’est passé et ce qu’ils en pensent. Ce n’est pas avec tout le monde dans votre vie que vous pouvez partager des choses comme ça.

« Beaucoup de joueurs ont appris à mieux se connaître grâce à cela. »

Image:

Les joueurs danois se rassemblent sur le terrain à leur retour pour reprendre le match



Le skipper Simon Kjaer n’a pas tardé à se rendre compte qu’Eriksen était en difficulté et à demander de l’aide médicale, et lui et les autres membres de l’équipe ont formé un bouclier protecteur autour de l’ancienne star de Tottenham alors qu’il était soigné.

Beaucoup ont été visiblement émus, tandis que d’autres ont prié avec le médecin de l’équipe Morten Boesen, qui a révélé plus tard qu’Eriksen « était parti ».

Delaney a déclaré: « Certaines choses doivent être faites très, très vite et Simon Kjaer est arrivé très vite et nous avons appelé à l’aide.

« Malheureusement, je l’ai déjà fait. Nous avons décidé de fabriquer ce bouclier pour le protéger. Ce n’était pas seulement pour protéger Christian et le personnel médical, mais aussi les amis et la famille de Christian.

« Ce n’était pas une situation amusante, mais c’était une façon d’aider Christian. »