Christian Eriksen signe pour Manchester United un peu plus d’un an après son arrêt cardiaque à l’Euro 2020

Mais ces images déchirantes de ses coéquipiers formant un bouclier humain autour de lui alors qu’il était soigné sur le terrain, et de son partenaire courant sur le terrain en larmes, contrastent fortement avec la situation actuelle d’Eriksen. Ce fut une reprise remarquable.

Le meneur de jeu a ensuite été équipé d’un défibrillateur automatique implantable (ICD), un type de stimulateur cardiaque destiné à prévenir les arrêts cardiaques mortels en déchargeant une secousse pour rétablir un rythme cardiaque régulier.

L’ancien club de l’Inter Milan a résilié son contrat – les règles de la Serie A n’autorisent pas les footballeurs à jouer dans la première division italienne avec un ICD équipé – mais il a refusé de renoncer à ses ambitions de retour au beau jeu.

Le joueur de 30 ans a déclaré en janvier que son cœur n’était “pas un obstacle” et il a signé pour le club anglais de Premier League Brentford plus tard ce mois-là.

Il a fait ses débuts pour l’équipe de l’ouest de Londres fin février – 259 jours après son effondrement – ​​recevant des applaudissements enthousiastes alors qu’il quittait le banc des remplaçants lors d’une défaite à domicile contre Newcastle, avant de commencer par des victoires consécutives. .

À son meilleur, Eriksen est l’un des milieux de terrain les plus créatifs et les plus efficaces du jeu.

Le manager de United, Erik Ten-Hag, mène une refonte totale à Old Trafford et les fans espèrent que des personnages comme Eriksen renverseront des années de sous-performance.

Au cours de ses sept années à Tottenham et de son bref passage à Brentford, Eriksen a fait 237 apparitions en Premier League, marquant 52 buts et réalisant 71 passes décisives.

Le milieu de terrain a été sélectionné 115 fois pour le Danemark, marquant 38 buts pour son pays.

“Manchester United est un club spécial, et j’ai hâte de commencer”, a déclaré Eriksen dans un communiqué publié vendredi. “J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable.”

“J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair qu’il est un entraîneur fantastique”, a-t-il ajouté.

“Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir. J’ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir , et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage.”