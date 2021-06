Christian Eriksen s’effondre: le choc de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Belgique « ne sera pas amusant »

Le défenseur belge Toby Alderweireld a déclaré que le match de championnat d’Europe de jeudi contre le Danemark à Copenhague « ne sera pas amusant », survenant si peu de temps après l’effondrement de Christian Eriksen sur le terrain.

Eriksen a subi une crise cardiaque juste avant la mi-temps du match contre la Finlande et a reçu la RCR sur le terrain avant d’être transporté à l’hôpital, où il se remet.

« Ce n’est pas agréable de devoir les jouer maintenant », a déclaré mardi Alderweireld, un ancien coéquipier d’Eriksen, à l’Ajax Amsterdam et à Tottenham Hotspur. « Mais ce ne sera pas non plus amusant pour les Danois », a ajouté Alderweireld dans un clip publié sur les réseaux sociaux par la Fédération belge de football.

« Cela peut se faire de deux manières: cela peut leur donner une force supplémentaire, ou peut-être pas. Mais je pense que nous devons nous regarder et aborder ce match de la manière la plus professionnelle possible. Et aussi essayer de le gagner. C’est tout ce que nous pouvons faire.

« Je connais Christian depuis longtemps. Quand j’ai appris la nouvelle, je ne pensais plus à mon propre match. À ce moment-là, vous cherchez simplement à savoir s’il va bien. »

« Donc, pas seulement moi, mais tout le monde était vraiment heureux et soulagé quand nous avons appris dans le bus qu’il était conscient et pouvait même parler. »

Alderweireld s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de sympathie pour le Danemark. « La façon dont ils ont géré cette situation était incroyable », a-t-il déclaré. « Un exemple de manuel. Ils ont mon respect éternel pour ça. Mais nous essaierons de gagner. »

Après la victoire 3-0 de la Belgique lors de son premier match du Groupe B contre la Russie, le Danemark sera un défi plus difficile, selon Alderweireld.

« Vous sentez juste qu’ils ont beaucoup de qualités et ont une idée claire de la façon dont ils veulent jouer », a-t-il ajouté.

« Ce sera un adversaire très difficile et c’est aussi un match à l’extérieur. Leur public sera à 100% derrière eux. Nous devrons être au top de notre forme pour marquer des points là-bas. »