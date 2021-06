Christian Eriksen se réveille et passe d’autres examens après s’être effondré en milieu de match contre la Finlande

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, qui s’est effondré en milieu de match contre la Finlande samedi au stade Parken de Copenhague, a été transféré dans un hôpital où il subit d’autres traitements, a confirmé la fédération danoise.

L’incident s’est produit à la 42e minute lorsque le Danemark a remporté un lancer dans la moitié de terrain de la Finlande et Christian Eriksen s’est précipité pour recevoir le ballon, mais il s’est effondré face le premier lorsque le ballon a touché son genou.

Comprenant la gravité de l’incident, l’arbitre Anthony Taylor et quelques joueurs danois ont exhorté le personnel médical à venir immédiatement. Pendant ce temps, d’autres joueurs, dont le gardien danois Kasper Schmeichel, se sont également précipités vers Eriksen alors qu’il s’allongeait au sol. Le capitaine du Danemark Simon Kjaer, bAvant que les médecins n’arrivent, il a sécurisé son cou, dégagé les voies respiratoires et a commencé la RCR.

(Photo : AFP)

Après avoir reçu des soins pendant plus de 10 minutes, Eriksen a été hissé sur une civière par le personnel médical. Pendant ces 10 minutes, les joueurs des deux côtés ont été vus désemparés et ils priaient pour le bien-être du joueur de 29 ans. Les joueurs danois ont également encerclé Christian Eriksen pour empêcher les caméras de capturer ces images horribles. La foule auparavant bruyante au stade s’est également tue.

(Photo : AFP)

Après que des images télévisées aient montré des joueurs danois en larmes alors que le personnel médical tentait de ranimer le joueur de l’Inter Milan, un photographe de Reuters lors du match a vu Eriksen lever la main alors qu’il était transporté du terrain sur une civière. Plus tard, le journaliste italien Fabrizio Romano a également confirmé qu’Eriksen était conscient lorsqu’il a été allongé sur une civière.

Photo officielle de Getty Images. Christian Eriksen semble conscient.

L’UEFA avait alors annoncé que le match avait été suspendu « en raison d’une urgence médicale ». Un annonceur du stade a demandé aux supporters de rester à leur place jusqu’à ce que de plus amples informations soient fournies. Les supporters finlandais et danois à l’intérieur du stade attendaient une mise à jour sur Christian Eriksen alors qu’il était emmené à l’hôpital pour traitement scandait le nom de Christian Eriksen.

À la suite de l’incident, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a également souhaité à Eriksen un prompt rétablissement. « Des moments comme celui-ci mettent tout dans la vie en perspective. Je souhaite à Christian un rétablissement complet et rapide et je prie pour que sa famille ait la force et la foi », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« En ces temps, l’unité de la famille du football est si forte et lui et sa famille portent avec eux les bons voeux et les prières de tout le monde. J’ai entendu des fans des deux équipes scander son nom. Le football est beau et Christian le joue magnifiquement », a-t-il ajouté.

Les footballeurs et les clubs de football du monde entier se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour souhaiter au meneur de jeu danois un prompt rétablissement.

Le match a repris près de deux heures plus tard, suite à la demande formulée par les joueurs des deux équipes.

