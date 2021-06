Christian Eriksen reste « stable » après s’être effondré

L’état du joueur danois Christian Eriksen est toujours stable et « bon » depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque et s’est effondré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 de son équipe contre la Finlande samedi.

« Nous sommes en contact avec lui. Nous étions en contact avec lui hier et aujourd’hui. [His] la condition est la même qu’hier, stable, bonne », a déclaré lundi à la presse Jakob Hoeyer, directeur de la communication de l’association danoise de football.

Marcotti : l’effondrement d’Eriksen un rappel de la fragilité de la vie

Eriksen, 29 ans, a été transporté à l’hôpital de Copenhague après s’être effondré sur le terrain à la 43e minute. Il venait de jouer une courte passe lorsqu’il est tombé face contre terre et a reçu des soins médicaux d’urgence pendant environ 10 minutes. Le milieu de terrain a finalement été emmené sous une forte ovation, ses coéquipiers marchant à côté de la civière.

L’UEFA a annoncé peu de temps après que le match avait été suspendu, avant qu’il ne reprenne plus tard samedi, entraînant une victoire 1-0 pour la Finlande.

Christian Eriksen est hospitalisé à Copenhague. Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images

L’agent d’Eriksen a déclaré que le joueur subissait des examens détaillés.

« Nous voulons tous comprendre ce qui lui est arrivé et il le veut aussi. Les médecins font des examens détaillés, cela prendra du temps », a déclaré lundi le journal italien Gazzetta dello Sport, citant l’agent d’Eriksen, Martin Schoots.

« Christian n’abandonne pas. Lui et sa famille veulent remercier tout le monde. »

« Nous avons parlé ce matin [Sunday]. Il plaisantait et de bonne humeur, il se débrouillait bien », a-t-il ajouté.

L’incident soulève des questions sur la charge de travail à laquelle les joueurs ont été soumis. Eriksen jouait son 66e match de compétition en un an depuis le redémarrage du football après un arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Des messages de soutien ont afflué de l’intérieur du jeu et au-delà, et Schoots a déclaré qu’ils avaient aidé Eriksen sur la voie de la guérison.

« Il était heureux parce qu’il comprenait à quel point il avait de l’amour autour de lui », a déclaré Schoots. « Il a reçu des messages du monde entier.

« Il a été particulièrement frappé par ceux du monde de l’Inter Milan ; pas seulement de ses coéquipiers, qu’il a entendus par SMS, mais aussi des fans. La moitié du monde nous a contactés, tout le monde est inquiet. Maintenant, il a juste besoin de se reposer. Sa femme et ses parents sont avec lui. Mais en tout cas, il veut soutenir ses coéquipiers contre la Belgique. »

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain des Bolton Wanderers, Fabrice Muamba, a déclaré que l’effondrement d’Eriksen avait rappelé des souvenirs douloureux de son propre arrêt cardiaque et que le défi le plus difficile du Danois pour se remettre de l’incident serait mental.

Muamba, qui s’est effondré sur le terrain lors d’un match de FA Cup en 2012 et était techniquement mort pendant 78 minutes, a déclaré qu’il lui avait fallu plus d’un an pour se réconcilier avec l’incident, qui l’avait contraint à prendre sa retraite à l’âge de 24 ans.

« Il est trop tôt pour connaître sa santé physique, mais je peux partager quelque chose de la bataille mentale qui, à bien des égards, est la partie la plus difficile du voyage à venir », Muamba a écrit dans sa chronique pour le journal The Times.

« Mon conseil est de prendre du recul et de prendre tout le temps dont il a besoin car cela l’affectera certainement mentalement, ainsi que sa famille.

« Cette inquiétude joue dans votre tête, quoi que vous disent les médecins. Ce n’est pas facile de s’en remettre. »

Muamba a déclaré que les coéquipiers d’Eriksen, qui l’ont protégé de la foule et des caméras alors qu’il recevait la RCR sur le terrain, auraient également besoin de soutien.

« Ils ne savaient pas si leur ami allait survivre », a ajouté Muamba. « Je pensais que la façon dont les joueurs danois l’entouraient – ​​pour le protéger – était incroyable à voir. »

Sanjay Sharma de l’Université St. George de Londres, cardiologue d’Eriksen à l’ancien club de Tottenham Hotspur, a déclaré que le meneur de jeu de l’Inter Milan devra décider s’il veut reprendre le jeu, mais que des lois fédérales strictes en Italie pourraient l’arrêter.

« En Italie, les lois sont très, très strictes, et je comprends qu’il serait illégal pour lui de pratiquer désormais un sport de compétition en Italie », a déclaré Sharma.

« D’autres pays sont un peu plus libéraux et respectent l’autonomie de l’athlète, donc au mieux il peut se faire installer un défibrillateur et être autorisé à jouer dans certains pays.

« Mais dans la plupart des situations comme celle-ci, c’est une situation de fin de carrière. »