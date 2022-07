Christian Eriksen rejoint Manchester United pour 3 ans

Manchester United a signé un transfert gratuit avec Christian Eriksen, le meneur de jeu danois signant un contrat de trois ans, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Eriksen, qui avait besoin d’un traitement vital sur le terrain l’année dernière lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque presque mortel lors d’un match de championnat d’Europe contre la Finlande en juin, est revenu à l’action avec Brentford après avoir signé un contrat à court terme en janvier.

Eriksen est la deuxième recrue de United dans la saison serrée sous le nouveau manager néerlandais Erik ten Hag après que le club a signé l’arrière gauche néerlandais Tyrell Malacia.

“Manchester United est un club spécial et j’ai hâte de commencer. J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable”, a déclaré Eriksen dans un communiqué.

“J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair que c’est un entraîneur fantastique.

“Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir.”

Eriksen était un joueur de l’Inter Milan lorsqu’il s’est effondré et a subi une intervention chirurgicale pour être équipé d’un défibrillateur cardiaque implantable (ICD) – qui n’est pas autorisé en Serie A italienne – entraînant la résiliation de son contrat.

Après avoir signé pour Brentford, il a disputé 11 matches de championnat sous la direction de l’entraîneur danois Thomas Frank, marquant un but et fournissant quatre passes décisives alors que Brentford terminait 13e lors de sa première saison en Premier League.

Il n’est cependant pas étranger à la Premier League, ayant passé près de sept saisons avec Tottenham Hotspur, faisant plus de 300 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe londonienne.

Il a également repris sa carrière au Danemark, marquant contre la Serbie à son retour au Parken Stadium où il s’était effondré.

“J’ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir, et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage”, a ajouté Eriksen.

United, qui a terminé sixième la saison dernière et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, lance la nouvelle saison de Premier League avec un match à domicile contre Brighton & Hove Albion le 7 août.

