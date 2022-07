Christian Eriksen rejoint Man United pour trois ans

Christian Eriksen a conclu son transfert à Manchester United avec un contrat de trois ans, a annoncé vendredi le club.

Eriksen, 30 ans, était agent libre après avoir quitté Brentford à la fin de la saison dernière. L’international danois a signé pour Brentford en janvier 2022 et a fait 11 apparitions pour l’équipe nouvellement promue, marquant un but.

– Bulletins de transfert: note les affaires de Man United jusqu’à présent

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Manchester United est un club spécial, et j’ai hâte de commencer”, a déclaré Eriksen au site officiel du club.

“J’ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à plusieurs reprises, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable.”

“J’ai vu le travail d’Erik à l’Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent chaque jour. Il est clair qu’il est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l’équipe joue, je suis encore plus excité pour l’avenir.

“J’ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux accomplir, et c’est l’endroit idéal pour continuer mon voyage.”

Tottenham a également manifesté un intérêt pour Eriksen, mais après que le manager Antonio Conte s’est retiré d’un accord, United a pu intervenir.

Il a joué un rôle déterminant en aidant Brentford à terminer 13e de la Premier League lors de leur première saison dans l’élite après la promotion du championnat, sa belle forme suscitant l’intérêt d’une multitude de clubs à travers l’Europe.

C’est la dernière étape d’un retour remarquable pour Eriksen, qui a subi un arrêt cardiaque en jouant pour le Danemark lors du Championnat d’Europe de l’été dernier.

Son contrat à l’Inter Milan a été résilié en décembre 2021 et il a signé avec Brentford en tant qu’agent libre peu de temps après.

Eriksen devient la deuxième signature d’Erik ten Hag cet été après la capture de l’arrière gauche néerlandais de 22 ans Tyrell Malacia de Feyenoord.

Son arrivée sera un coup de pouce pour United après avoir remporté sa deuxième victoire consécutive lors de sa tournée de pré-saison avec un résultat 4-1 contre Melbourne Victory vendredi.

United devrait également signer Lisandro Martinez de l’Ajax et espère que le défenseur rejoindra l’équipe australienne.