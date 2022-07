Christian Eriksen: Manchester United signe l’ancien milieu de terrain de Tottenham pour un contrat de trois ans | Nouvelles du football

Manchester United a finalisé la signature de Christian Eriksen pour un contrat de trois ans à la suite d’un examen médical rigoureux.

Le joueur de 30 ans a renforcé les options de milieu de terrain d’Erik ten Hag à Old Trafford après avoir choisi de ne pas rester à Brentford, où il a bénéficié d’un prêt impressionnant la saison dernière.

L’international danois Eriksen ne participera pas à la tournée de pré-saison de United en Australie en raison du long vol depuis le Royaume-Uni.

Cette décision voit Eriksen retrouver Ten Hag, qui a aidé à faciliter le retour du milieu de terrain après l’arrêt cardiaque qu’il a subi à l’Euro 2020 en l’invitant à s’entraîner avec l’Ajax pendant sa rééducation.

United a été patient dans sa poursuite d’Eriksen et n’a exercé aucune pression sur le milieu de terrain pour qu’il prenne une décision, car ils comprenaient que son choix serait basé sur plus que le football.

Eriksen a été installé à Londres avec sa famille à Brentford, mais a été attiré par la perspective de travailler sous Ten Hag et de faire partie de la nouvelle ère de United sous le Néerlandais.

Man Utd séduit par l’effet Eriksen

Sam Blitz de Sky Sports :

Il n’était pas surprenant qu’Eriksen ait eu des prétendants de niveau élite après son passage réussi d’une demi-saison à Brentford. Le milieu de terrain danois a complètement changé la fortune de l’équipe de Thomas Frank, qui est passée de candidats à la relégation à la sécurité de milieu de table quelques semaines après la première implication d’Eriksen.

United aurait été enthousiasmé par la façon dont Eriksen a complètement changé la fortune d’Ivan Toney dans l’ouest de Londres la saison dernière.

Les buts par match de l’attaquant de Brentford et les ratios de buts attendus ont doublé lorsque Eriksen a commencé les matchs de départ pour les Bees, tandis que le nombre de tirs par match et de touches dans la surface de Toney s’est amélioré au cours de cette période avec le milieu de terrain danois dans l’équipe.

Des joueurs comme Anthony Martial et Marcus Rashford – qui ont tous deux marqué des buts pour l’équipe d’Erik Ten Hag en pré-saison – et peut-être même Cristiano Ronaldo peuvent recevoir un traitement similaire d’Eriksen à Old Trafford ce trimestre.

L’arrivée d’Eriksen soulagera également une partie de la pression sur Bruno Fernandes dans le rôle de milieu de terrain offensif, d’autant plus que la rotation sera nécessaire pour monter un sérieux défi pour la Ligue Europa.

À la fin de la saison, l’international danois a créé plus de passes décisives et d’occasions que les deux milieux de terrain les plus créatifs de United à Fernandes et Fred la saison dernière, tandis que la perte de Paul Pogba, Juan Mata et Jesse Lingard a nécessité une certaine créativité au milieu de terrain.

Calendrier de Man Utd: débuts de Ten Hag contre Brighton on Sky

Le premier match de Premier League d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United sera contre Brighton à Old Trafford, en direct sur Sports du ciellors du Super Sunday d’ouverture de la saison 2022/23.

Après avoir affronté les Seagulls de Graham Potter le dimanche 7 août, en direct sur Sports du ciel, United se rendra à Brentford lors du deuxième tour de matches avant d’accueillir ses rivaux Liverpool dans un affrontement à succès en début de saison le 22 août, en direct sur Sky Sports.

Le voyage de United au stade Etihad pour le premier derby de Manchester de la saison le 1er octobre donne le coup d’envoi d’un mois intimidant qui voit l’équipe de Ten Hag se rendre à Everton et Chelsea et accueillir Tottenham, Newcastle et West Ham.

Le dernier match avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Fulham le week-end du 12/13 novembre. United revient ensuite à l’action le lendemain de Noël à domicile contre Nottingham Forest.

2023 sera inauguré par un match à domicile contre le promu Bournemouth. Les champions de Premier League Manchester City seront les prochains à Old Trafford le 14 janvier, le voyage de retour à Anfield le 4 mars, tandis que United conclura sa saison à domicile contre Fulham le 28 mai.