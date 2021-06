Christian Eriksen : L’UEFA félicite Anthony Taylor pour sa réponse rapide à l’effondrement du milieu de terrain danois | Actualités footballistiques

L’officiel anglais Anthony Taylor a été félicité pour sa gestion « parfaite » de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors du match Danemark-Finlande par le chef des arbitres de l’UEFA.

Le meneur de jeu danois s’est effondré juste avant la mi-temps du match du 12 juin, Taylor reconnaissant immédiatement la gravité de la situation et signalant aux médecins l’intervention en quelques secondes.

Sa vivacité d’esprit, ainsi que celle du capitaine danois Simon Kjaer, a été considérée comme cruciale pour sauver la vie d’Eriksen, le responsable de l’arbitrage de l’UEFA Roberto Rosetti étant le dernier à féliciter l’officiel.

« Tout le monde a reconnu qu’Anthony (Taylor) était parfait. Il a très bien géré ce moment difficile », a déclaré Roberto Rosetti.

« Nous sommes fiers de son comportement, nous sommes fiers de son sang-froid. Nous avons recommandé aux arbitres que la sécurité passe avant tout, c’est la cible la plus importante pour nous.

« Les arbitres doivent, et ils sont prêts, arrêter le match immédiatement dans ces situations. Anthony était incroyable. »

L’association danoise de football a confirmé vendredi dernier qu’Eriksen, anciennement de Tottenham et maintenant avec l’Inter Milan, était sorti de l’hôpital de Copenhague après avoir été équipé d’un défibrillateur automatique implantable (DCI).

Eriksen a rendu visite au reste de l’équipe danoise après sa sortie de l’hôpital et le gardien Kasper Schmeichel a déclaré à CNN vendredi: « C’était génial de le voir. Cela a aidé beaucoup de gars je pense juste à le voir et à effacer la dernière image que nous avions de lui sur le terrain.

« Le voir dans la vraie vie et voir qu’il allait bien… c’était vraiment important. »

Les performances de Taylor dans la phase de groupes du tournoi lui ont valu de remporter le match des huitièmes de finale Italie-Autriche à Wembley samedi soir.

Christian Eriksen a remercié ses sympathisants dans une publication Instagram (Instagram/chriseriksen8)



Qu’est-ce qu’un DAI ?

La British Heart Foundation décrit un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) comme un petit appareil capable de traiter les personnes présentant des rythmes cardiaques dangereusement anormaux.

Il envoie des impulsions électriques pour réguler ces rythmes, notamment ceux qui pourraient être dangereux et provoquer un arrêt cardiaque.

Si un DAI détecte un rythme cardiaque dangereux, il peut administrer un ou plusieurs des traitements suivants :

Rythme – une série d’impulsions électriques basse tension (battements rythmés) à un rythme rapide pour essayer de corriger le rythme cardiaque.

– une série d’impulsions électriques basse tension (battements rythmés) à un rythme rapide pour essayer de corriger le rythme cardiaque. Cardioversion – une ou plusieurs petites décharges électriques pour tenter de rétablir un rythme cardiaque normal.

– une ou plusieurs petites décharges électriques pour tenter de rétablir un rythme cardiaque normal. Défibrillation – une ou plusieurs décharges électriques plus importantes pour tenter de rétablir un rythme cardiaque normal.

Comment la RCR a-t-elle sauvé la vie d’Eriksen ?

La RCR est assez facile à apprendre et cela peut faire la différence entre la vie et la mort avant que les services médicaux d’urgence n’arrivent pour aider.

Le Dr Sanjay Sharma, cardiologue du sport à l’hôpital St George qui a travaillé avec Christian Eriksen à Tottenham, a déclaré que la réponse rapide de l’équipe médicale sur le terrain était essentielle à son rétablissement.



Qu’est-ce que la RCR ?

La RCR signifie réanimation cardio-pulmonaire et est une technique médicale qui est administrée à une personne qui fait un arrêt cardiaque.

Cela se produit lorsque le cœur rencontre un problème électrique et cesse de pomper le sang dans le corps et vers le cerveau, ce qui fait perdre conscience à la personne et arrête de respirer.

Les médecins définissent cela comme une « mort clinique », qui est le début de la mort biologique, bien que la RCR puisse aider à relancer les fonctions cardiaques de la personne et à lui sauver la vie.

Comment pratiquez-vous la RCR ?

Demandez toujours l’aide d’un professionnel en appelant le 999 avant de commencer la RCR.

Les conseils du NHS pour effectuer des compressions thoraciques sont les suivants :

Placez le talon de votre main sur le sternum au centre de la poitrine de la personne. Placez votre autre main sur votre première main et emboîtez vos doigts. Placez-vous avec vos épaules au-dessus de vos mains. En utilisant le poids de votre corps (pas seulement vos bras), appuyez directement de 5 à 6 cm (2 à 2,5 pouces) sur sa poitrine. En gardant vos mains sur sa poitrine, relâchez la compression et laissez la poitrine revenir à sa position d’origine. Répétez ces compressions à un rythme de 100 à 120 fois par minute jusqu’à ce qu’une ambulance arrive ou que vous soyez épuisé.

La British Heart Foundation recommande qu’en cas d’urgence, il soit préférable d’essayer de pratiquer la RCR, même en cas de doute, plutôt que de ne rien faire du tout.

Pour plus d’informations sur les cours de médecine FA qui peuvent aider à faire face à des problèmes tels que l’arrêt cardiaque et comment les traiter, visitez le FA Bootroom.