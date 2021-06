Christian Eriksen : le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, critique l’UEFA après l’arrêt cardiaque du milieu de terrain | Actualités footballistiques

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a critiqué les protocoles de l’UEFA qui permettent de reporter un match de 48 heures en raison du coronavirus mais pas lorsque son joueur Christian Eriksen a fait un arrêt cardiaque sur le terrain.

Eriksen, qui s’est rendu sur Instagram mardi pour insister sur le fait qu’il allait « bien, dans les circonstances », s’est effondré peu avant la mi-temps du match d’ouverture du Danemark contre la Finlande samedi et a dû être réanimé avant d’être transporté à l’hôpital.

Le match a été suspendu pendant environ 90 minutes avant que le Danemark n’ait ensuite le choix de continuer à jouer le match ou de revenir le lendemain pour le terminer.

Après avoir été rassurés, l’état d’Eriksen s’était amélioré, les joueurs sont ressortis et ont fini par s’incliner 1-0.

Image:

Le manager du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que l’UEFA n’avait pas fait preuve de « compassion »



« Le coronavirus vous permet de reporter un match de 48 heures. Un arrêt cardiaque ne le fait évidemment pas. Je pense que c’est faux », a déclaré Hjulmand lors d’une conférence de presse mardi.

« Il y a de l’apprentissage ici. Ce n’était pas la bonne décision de continuer à jouer. Les garçons ont montré tellement de force en sortant et en jouant.

« Mais je ne pense pas que ce soit la bonne chose à nous donner, à nous et aux joueurs, le choix de sortir et de terminer le jeu samedi ou dimanche.

« J’ai senti que les joueurs – et nous proches d’eux – étaient soumis à cette pression et à ce dilemme. C’était une situation extrêmement difficile à vivre.

« Le seul véritable leadership aurait été de mettre les joueurs dans un bus et de les renvoyer chez eux, puis de s’en occuper après.

« Vous ne trouvez pas nécessairement un bon leadership dans les protocoles. Un bon leadership peut parfois consister à diriger avec compassion. »

Eriksen a posté une image mardi matin depuis son lit d’hôpital, en levant le pouce.

« Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille », a-t-il écrit sur Instagram.

« Je vais bien – dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien.

« Maintenant, je vais encourager les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matches. Jouez pour tout le Danemark. Meilleur, Christian. »

Le Danemark revient au Parken Stadium – le théâtre de l’effondrement d’Eriksen – jeudi pour son deuxième match de groupe contre la Belgique.

Hjulmand est confiant que ses joueurs seront capables de jouer, mais a reconnu que la situation serait loin d’être normale.

















0:41



Le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen a déclaré qu’Eriksen « était parti » après avoir subi un arrêt cardiaque, mais a pu être réanimé après une utilisation du défibrillateur



« Je ne pense pas qu’ils aient peur de jouer, mais la réaction normale à un traumatisme comme celui-ci, vous devriez le savoir, ce n’est pas seulement vous-même », a-t-il ajouté.

« C’est aussi ta famille, peut-être tes enfants, ta femme, tes parents. Donc la boîte des émotions a été ouverte. Je pense que nous avons fait un grand pas hier et je pense que nous en ferons un autre aujourd’hui.

« Bien sûr, le temps jusqu’au coup d’envoi sera émouvant, et nous devons nous y préparer, pour entrer à nouveau dans le stade. Revenir voir nos grands fans.

« Et jusqu’au coup d’envoi, nous devrons gérer beaucoup d’émotions, puis nous préparer au moment où l’arbitre sifflera son premier coup de sifflet.

« Nous serons prêts à aller nous battre et bien jouer et à tout faire pour le Danemark. »

















4:10



Le Dr Sanjay Sharma, cardiologue du sport à l’hôpital St George qui a travaillé avec Eriksen à Tottenham, a déclaré que la réponse rapide de l’équipe médicale sur le terrain était essentielle à son rétablissement.



L’UEFA a défendu lundi sa gestion de l’incident, déclarant dans un communiqué: « L’UEFA est sûre d’avoir traité la question avec le plus grand respect pour la situation sensible et pour les joueurs.

« Il n’a été décidé de reprendre le match qu’après que les deux équipes eurent demandé de terminer le match le même soir.

« Le besoin des joueurs de se reposer 48 heures entre les matchs a éliminé d’autres options. »

