Christian Eriksen : le milieu de terrain danois photographié en public pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital | Actualités footballistiques

La première image de Christian Eriksen en public est apparue après sa sortie de l’hôpital le mois dernier.

Le milieu de terrain danois a subi un arrêt cardiaque lors de la défaite 1-0 de son équipe contre la Finlande à l’Euro 2020 le 12 juin. Il a été réanimé et emmené au Rigshospitalet de Copenhague.

Après le traitement, la FA danoise a confirmé qu’Eriksen était rentré chez lui le 18 juin après avoir subi une opération réussie pour se faire implanter un défibrillateur cardioverteur (DCI).

Le joueur de 29 ans se reposait dans la ville d’Odense au cours des dernières semaines, mais vendredi, il a été photographié avec un jeune fan sur la plage de Tidvilde Strand, dans le nord du Danemark, à environ 60 km de la capitale Copenhague.

Bjorn Bindzus, qui a posté un selfie avec Eriksen sur Instagram, a déclaré au journal danois BT: « J’étais nerveux et complètement sans voix quand j’ai dû poser des questions sur la photo. Mais je suis fier de l’avoir fait et je suis très heureux aujourd’hui.

« Nous étions à une séance photo pour une publicité quand je l’ai soudainement vu pendant que nous déjeunions. J’ai donc attendu pour lui demander jusqu’à ce qu’il ait fini de parler à sa petite amie. Et il a tout de suite dit oui.

Les hommages à Eriksen ont afflué du monde entier après l’incident du Parken Stadium



« Je n’ai pas vu l’incident contre la Finlande, mais il avait l’air en bonne santé. C’était vraiment agréable à voir.

« Je regarde surtout le football quand l’équipe nationale joue, et ici mon joueur préféré est sans aucun doute Christian Eriksen. Je suis fier de moi d’avoir cette image. »

Eriksen a posté pour la dernière fois sur les réseaux sociaux il y a deux semaines et demie depuis son lit d’hôpital où il a fait le point sur son état, a exprimé sa gratitude pour les vœux qu’il avait reçus et a adressé des mots d’encouragement à ses coéquipiers danois qui a atteint le groupe B et a battu le Pays de Galles en huitièmes de finale.

L’équipe de Kasper Hjulmand affronte la République tchèque en quarts de finale de l’Euro samedi soir.