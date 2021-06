Christian Eriksen : le milieu de terrain danois est sorti de l’hôpital après une opération réussie | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen est sorti de l’hôpital après une opération réussie pour installer un implant de défibrillateur.

Le meneur de jeu de l’Inter Milan, 29 ans, a été réanimé samedi sur le terrain du Parken Stadium de Copenhague après avoir subi un arrêt cardiaque lors de la première moitié de la défaite 1-0 de son équipe dans le Groupe B de l’Euro 2020 contre la Finlande.

Eriksen est rentré chez lui après s’être fait implanter un défibrillateur cardioverteur (DCI).

Une déclaration de la FA danoise disait: « Christian Eriksen a connu une opération réussie et a été libéré aujourd’hui du Rigshospitalet.

« Aujourd’hui, il a également rendu visite à l’équipe nationale à Helsinger et de là, il rentrera chez lui et passera du temps avec sa famille. »

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.