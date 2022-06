Christian Eriksen: le milieu de terrain danois choisit entre Manchester United et Brentford | Nouvelles du centre de transfert

Christian Eriksen est censé décider entre rejoindre Manchester United ou rester à Brentford.

Les deux clubs ont fait de très bonnes offres au joueur de 30 ans – mais United est considéré comme plus lucratif financièrement.

Travailler à nouveau avec Erik ten Hag, avec qui il s’est entraîné à l’Ajax avant son retour au football, dans le cadre de la nouvelle ère anticipée de United a ses attraits.

Mais des sources proches du milieu de terrain, dont le contrat à court terme à Brentford expire fin juin, disent que lui et sa famille sont installés à Londres et ont des réserves quant à leur déménagement dans le Nord-Ouest.

Eriksen veut également commencer chaque match pour être sûr d’une place dans l’équipe danoise de la Coupe du monde plus tard cette année – sa priorité après avoir raté l’Euro en raison de son arrêt cardiaque lors du premier match.

Retour sur les meilleurs moments d’Eriksen depuis qu’il a rejoint Brentford en janvier 2022



Il est peu probable qu’il re-signe pour Tottenham, qui joue principalement avec deux milieux de terrain centraux sous Antonio Conte et s’est engagé à la fois avec Rodrigo Bentancur et Yves Bissouma cette année.

Le confort d’Eriksen à Londres, que l’argent n’est pas sa priorité, et la force de ses relations avec les gens de Brentford, qui incluent un certain nombre de ses coéquipiers danois et l’entraîneur-chef danois Thomas Frank, placent le club dans une position de force.

Pourtant, ils restent dans l’ignorance de son avenir pendant qu’il est en vacances en considérant ses options, Eriksen et son agent Martin Schoots ne donnant rien, même à leurs plus proches confidents dans le jeu.

Les abeilles devraient s’attendre à être les premières à connaître sa décision, compte tenu de ces relations et de la plate-forme qu’elles lui ont donnée pour revenir au jeu.

De Jong, Martinez parmi la liste des cibles ; Wan-Bissaka prêt à se battre pour la place

Manchester United reste en pourparlers avec Barcelone sur la signature du milieu de terrain Frenkie de Jong.

Les deux clubs restent séparés dans leurs évaluations, mais United espère toujours pouvoir conclure un accord et il y a une croyance croissante que le joueur veut venir se réunir avec Ten Hag – avec qui il a travaillé à l’Ajax.

Ils ne paieront pas trop cher et auront d’autres objectifs. Le sentiment est que si United « se précipitait » dans un accord, ils joueraient entre les mains de Barcelone en ce qui concerne les frais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan prévient que cela serait considéré comme une « panne » si Manchester United ne signait pas les deux principales cibles de transfert d’Erik ten Hag – Eriksen et Frenkie de Jong



Pendant ce temps, le défenseur central de l’Ajax Lisandro Martinez est un joueur que United regarde également.

Il était un habitué de Ten Hag au cours des trois dernières saisons à l’Ajax. Ce n’est pas actuellement une position prioritaire, mais avec la possibilité de départs, United fait preuve de diligence raisonnable dans ce domaine.

Le club reste également intéressé par l’ailier de l’Ajax Antoinequi est un autre joueur que Ten Hag connaît et en qui il a confiance.

En termes de départs, des pourparlers sont en cours avec Nottingham Forest sur le gardien de but Dean Henderson.

Il n’y a toujours pas d’accord final car United veut un prêt direct, tandis que Forest fait pression pour une option d’achat l’été prochain. Il y a également des discussions sur la partie des salaires que chaque club paiera pendant la période de prêt.

Aaron Wan-Bissaka est prêt à se battre pour sa place la saison prochaine mais est au stade de sa carrière où il veut un football régulier en équipe première.

Un certain nombre de clubs de Premier League sont intéressés, mais aucune offre officielle n’a été déposée.

United envisagerait des offres appropriées – mais toutes les parties sont détendues quant à la situation car il lui reste deux ans sur son contrat. Le club détient une option pour une année supplémentaire.

