Christian Eriksen : la Belgique honorera le milieu de terrain du Danemark en éliminant le ballon lors de la rencontre du Groupe B | Actualités footballistiques

La Belgique rendra hommage à Christian Eriksen en mettant le ballon hors du jeu à la 10e minute de leur rencontre du Groupe B de l’Euro 2020 avec le Danemark jeudi.

Le milieu de terrain, qui porte le maillot numéro 10, a dû être réanimé sur le terrain du Parken Stadium de Copenhague après avoir subi un arrêt cardiaque lors de la première mi-temps de la défaite 1-0 de son équipe face à la Finlande samedi soir.

Le patron de la Belgique, Roberto Martinez, a déclaré: « Comme vous pouvez l’imaginer, l’incertitude que nous avions lorsque l’incident s’est produit, c’était un moment vraiment difficile, un moment difficile pour tout joueur qui regardait le match, un moment difficile pour les joueurs qui ont partagé vestiaires avec Christian.

« Ensuite, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez la bonne nouvelle que Christian a réagi positivement, qu’il parlait, qu’il était à l’hôpital, maintenant c’est presque une célébration.

« Vous allez avoir une foule à pleine capacité – il s’agit d’une célébration dans le football et pour Christian. »

Les Danois affronteront la Belgique, qui a battu la Russie 3-0 lors de son premier match, désespérée de lancer son tournoi.

L’entraîneur-chef Kasper Hjulmand devra combler le vide laissé par Eriksen, mais aussi s’assurer que ses joueurs sont prêts à repartir après avoir été profondément touchés par ce dont ils ont été témoins.

















L’entraîneur-chef du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que Christian Eriksen surveillerait ses coéquipiers lorsqu’ils affronteraient la Belgique et qu’il pourrait même entendre le stade depuis l’hôpital. ©UEFA 2021



Hjulmand a déclaré: « Nous n’en avons pas fini avec ce tournoi et nous avons des matchs très importants devant nous. »

Cela dit, il est conscient que son équipe aura du pain sur la planche pour prendre le dessus sur l’équipe la mieux classée de la FIFA, qui l’a battue à domicile et à l’extérieur en Ligue des Nations l’année dernière.

Il a ajouté: « Je sais que nous sommes les outsiders ici. Il ne fait aucun doute que nous affrontons la meilleure équipe du monde, avec laquelle nous avons joué plusieurs fois.

« Vous pouvez regarder leurs statistiques et voir qu’ils n’encaissent pas beaucoup de buts et qu’ils gagnent beaucoup de matchs. Ils sont très, très bons. C’est la seule équipe qui me rappelle une équipe de club.

« Mais il y a toujours une chance contre ce genre d’équipe. »