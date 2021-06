Christian Eriksen, Je t’aime, déclare Heung-min Son après avoir marqué pour la Corée du Sud

Heung-min Son a envoyé un message de soutien à son ancien coéquipier de Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, après avoir marqué le but qui garantissait à la Corée du Sud la première place de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec une victoire 2-1 sur le Liban dimanche.

Son a marqué sur penalty à la 66e minute pour remporter la victoire de Paulo Bento à Goyang avant de courir vers une caméra au bord du terrain et de lever les doigts pour signaler 23, le numéro de maillot qu’Erikson portait pendant son séjour aux Spurs.

« Christian Eriksen, je t’aime », a déclaré Son en regardant la caméra.

Eriksen s’est effondré lors de la rencontre du Danemark avec la Finlande lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 à Copenhague samedi et a été transporté à l’hôpital après avoir reçu la RCR sur le terrain.

Son et Eriksen ont joué ensemble pour Tottenham de 2015 jusqu’à ce que le Danois quitte le club de Premier League pour rejoindre l’Inter Milan en janvier de l’année dernière.

Les Sud-Coréens s’étaient déjà assuré une place au troisième tour du tournoi de qualification asiatique pour la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine avant la rencontre avec le Liban et se sont fait distancer par un but à la 12e minute d’Hassan Saad.

La tête de Son Min-kyu a battu Mehdi Khalil en raison d’une déviation six minutes après la reprise pour égaliser les Coréens et Son a frappé depuis le point de penalty pour donner à son équipe la victoire et sceller la première place du groupe H.

Le résultat signifie que le Liban termine deuxième du classement avec 10 points et devra maintenant attendre le résultat des matchs restants du deuxième tour pour voir s’il se qualifie comme l’un des cinq meilleurs deuxièmes.

Les vainqueurs de sept des huit groupes de la phase actuelle des éliminatoires de l’Asie passeront au troisième tour aux côtés des cinq deuxièmes avec les meilleurs records.

Le Qatar, pays hôte, ne participera pas à la phase suivante malgré sa victoire dans le Groupe E, car il se qualifie automatiquement pour la Coupe du monde en tant qu’hôte.

La Corée du Sud, le Japon, la Syrie et l’Australie ont déjà confirmé leur place au troisième tour, le reste des places devant être déterminé mardi.

Douze nations qualifiées pour le tour final seront réparties en deux groupes de six dans la quête des quatre places garanties de l’Asie à la Coupe du monde, tandis qu’une cinquième place sera disponible via une éliminatoire intercontinentale.

