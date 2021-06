Christian Eriksen: Fabrice Muamba dit que le milieu de terrain danois est en vie après un arrêt cardiaque, la meilleure chose à venir de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Fabrice Muamba dit que Christian Eriksen est en vie est la meilleure chose à sortir de l’Euro 2020 après que le milieu de terrain danois a subi un arrêt cardiaque sur le terrain contre la Finlande samedi.

L’ancien milieu de terrain de Bolton Muamba, dont le cœur s’est arrêté de battre pendant 78 minutes lors d’un quart de finale de la FA Cup à Tottenham il y a neuf ans après avoir subi un arrêt cardiaque, a déclaré que regarder Eriksen s’effondrer avait ramené des sentiments qu’il ne voulait plus revivre.

Eriksen est actuellement soigné au Rigshospitalet, l’un des meilleurs hôpitaux du Danemark, où il est dans un état stable après avoir reçu une RCR d’urgence sur le terrain.

Image:

Fabrice Muamba a été victime d’un arrêt cardiaque lors du match de Bolton en FA Cup contre Tottenham en mars 2012



« Le fait qu’il soit vivant est la meilleure chose qui puisse sortir de l’Euro 2020 », a déclaré Muamba Sky Nouvelles sportives.

« Peu importe qui remporte le tournoi, c’est que Christian va bien, il est en bonne santé, s’il peut se souvenir des gens, ce qui est encore mieux. C’est le but de cet Euro maintenant, il s’agit de s’assurer que Christian peut rentrer chez lui en toute sécurité et aider à construire son rétablissement à partir de là.

« Il faut donner crédit au personnel médical, à la rapidité avec laquelle ils sont entrés sur le terrain, à la façon dont ils ont pu le couvrir.

« Ce match était mondial, tout le monde le regardait, cela pourrait être beaucoup de pression pour le personnel médical comment gérer cette situation afin qu’ils fassent les choses correctement et soient capables de faire la RCR et de mettre Christian dans la position qu’ils méritent beaucoup de crédit.

« Maintenant que nous entendons dire qu’il est dans une meilleure position, ce qui est une bonne nouvelle, dans l’ensemble, il semble que tout va dans la bonne direction. »

















0:25



Les supporters danois et finlandais scandent le nom de Christian Eriksen après que le milieu de terrain a été transporté à l’hôpital, s’étant effondré sur le terrain peu avant la mi-temps du match de groupe d’ouverture de l’Euro 2020 entre les deux nations.



Lorsqu’on lui a demandé ce que cela lui faisait de voir Eriksen s’effondrer, Muamba a ajouté: « Je le regardais, et c’est arrivé, puis mon téléphone a sonné comme un fou et j’ai juste dit: » Oh non, pas encore ça, s’il vous plaît « .

« Il y a un sentiment que vous ne voulez pas revivre. Ce sont les sentiments que j’ai mis au fond, et pour voir quelqu’un le traverser, vous vous dites: » S’il vous plaît, venez à travers « , et tout le reste arrive sera un bonus.

« Pour moi, entendre qu’il réagit bien à son rétablissement est probablement la meilleure nouvelle de cet Euro.

« J’étais inquiet pour sa famille parce que beaucoup de gens se concentrent sur le gars qui est par terre mais ils oublient qu’il a une famille et ses enfants. Il est donc plus préoccupant qu’ils fassent un bilan après l’incident car il pourrait avoir un effet durable sur la famille.

« Une réponse rapide est cruciale, mais un soutien médical est nécessaire pour les ligues inférieures »

















1:29



Le Dr Andrew Deaner, qui a soigné Fabrice Muamba lors d’un arrêt cardiaque il y a neuf ans, a salué la rapidité de la réponse médicale après l’effondrement de Christian Eriksen.



Le médecin qui a soigné Muamba après son effondrement contre Tottenham en 2012 a salué les réactions médicales rapides lors du traitement d’Eriksen, mais a déclaré que les autorités du football devaient encore faire plus pour soutenir les joueurs plus bas dans la pyramide du football.

Les images d’Eriksen s’effondrant sur le terrain lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande et recevant une RCR d’urgence ont rappelé des souvenirs douloureux au Dr Andrew Deaner.

Il était le médecin sur place pour soigner Muamba après que l’ancien milieu de terrain de Bolton a subi un arrêt cardiaque lors d’un quart de finale de la FA Cup à Tottenham il y a neuf ans.

« Cela a rappelé des souvenirs, mais c’est formidable de voir le personnel médical arriver et commencer la RCR à un stade précoce », a déclaré Deaner. Sky Sports News.

















4:10



Le Dr Sanjay Sharma, cardiologue du sport à l’hôpital St George qui a travaillé avec Christian Eriksen à Tottenham, a déclaré que la réponse rapide de l’équipe médicale sur le terrain était essentielle à son rétablissement.



« Je pouvais évidemment reconnaître ce qui se passait et voir qu’ils utilisaient un défibrillateur mais bien sûr, comme tout le monde, je craignais le pire.

« La norme est ce qui s’est passé avec Christian (Eriksen) et si la RCP est démarrée efficacement et que vous avez un accès rapide aux défibrillateurs, vous devriez obtenir un résultat positif.

« C’est un autre exemple que tout le monde devrait reconnaître l’importance de la RCR précoce, apprendre comment le faire et s’assurer que dans votre communauté locale, vous disposez de défibrillateurs rapidement.

« Les autorités du football insistent pour avoir du personnel formé à proximité et des défibrillateurs à proximité et peut-être ce que nous avons fait avec Fabrice (Muamba) et le travail que nous avons fait par la suite a fait en sorte que ce soit le cas pour tous les matchs importants.

« J’espère que ce sera également le cas dans les matches moins importants car ce sont ceux qui s’effondrent dans les matches de championnat inférieur et les matches amateurs qui n’auront peut-être pas accès aussi facilement à la réanimation et aux défibrillateurs.

« Espérons que c’est un autre exemple qui pousse les autorités à s’assurer que des défibrillateurs sont disponibles sur chaque terrain de football, à Hackney Marshes et dans tout le pays où les gens jouent au football un dimanche ou un samedi. »