Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a déclaré que Christian Eriksen était au premier plan de son esprit alors qu’il battait le Pays de Galles 4-0 à Amsterdam.

Eriksen, 29 ans, a subi un arrêt cardiaque lors de la première mi-temps du match d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 le 12 juin. Il est sorti de l’hôpital le 18 juin après avoir été équipé d’un appareil de surveillance cardiaque implantable.

Eriksen poursuit son rétablissement à domicile mais reste fermement dans l’esprit des joueurs danois alors qu’ils affrontaient le Pays de Galles en huitièmes de finale à Amsterdam. Le match s’est joué sur le terrain de l’Ajax, où Eriksen a commencé sa carrière en 2008 et a joué jusqu’en 2013 pour les géants néerlandais avant de déménager à Tottenham Hotspur.

Après la victoire au Johan Cruyff Arena, Hjulmand a déclaré: « Cruyff est l’une de mes plus grandes inspirations et sachant que c’était l’une des premières maisons de Christian et sachant que c’est là qu’il a joué l’un de ses premiers matchs à 16 ans … il est avec nous. , et j’aurais adoré qu’il soit ici. »



Hjulmand était ravi de la performance du Danemark, qui a vu Kasper Dolberg marquer deux fois, aux côtés des buts de Joakim Mæhle et Martin Braithwaite. Alors qu’il évaluait leur victoire après le match, il a déclaré: « Il est difficile de croire que c’est la réalité » et a réfléchi à leur parcours alors qu’ils se préparent maintenant pour les quarts de finale.

« Lorsque Christian s’est effondré, cela a tout changé. Nous avons été placés dans une situation différente – je suis reconnaissant pour le soutien que tout le monde a montré car c’est ce dont nous avions besoin à ce moment-là. Nous avions besoin d’amour et de soutien et c’est ce qui nous a donné des ailes – J’admire les garçons, ce sont des guerriers. »

Le Danemark a été contraint à deux changements pour le match avec Yussuf Poulsen blessé et Daniel Wass malade. Dolberg a remplacé Poulsen à l’avant et a marqué deux fois pour aider le Danemark à rentrer chez lui.

« Je pense que nous avons un attaquant vedette à Kasper », a déclaré Hjulmand. « Je l’ai regardé quand il était enfant et il a eu cette saison où il a marqué 16 buts pour l’Ajax. Il a eu des phases problématiques avec des blessures et le coronavirus mais il a rebondi.

« Il n’a pas beaucoup joué au début, mais j’ai vu lors des séances d’entraînement qu’il était en forme. Nous avions cette combinaison qui fonctionnait sur le terrain. Il chargeait, et je pense que c’était censé avoir ça énorme point culminant ici. Le premier but était incroyable. C’était une performance incroyable de Kasper. «

Le Danemark affrontera le vainqueur de Pays-Bas-République tchèque à Bakou le 3 juillet, et malgré leur forme, Hjulmand n’a pas mordu lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient désormais candidats pour remporter le championnat.

« Une chose à la fois », a déclaré Hjulmand. « Chaque match a son propre parcours. Nous croyons en l’équipe et en notre qualité, et il n’est pas nécessaire de penser aussi loin.

« Je ne peux pas promettre de résultats finaux, mais je peux promettre que nous allons nous battre. »