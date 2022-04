Christian Eriksen dit que face à Tottenham sera « spécial » et qu’il n’y a aucun risque dans son retour au football | Nouvelles du football

Christian Eriksen dit qu’affronter Tottenham le samedi soir sera « spécial » et qu’il n’y a aucun risque à son retour au football après son arrêt cardiaque à l’Euro 2020.

Le meneur de jeu de Brentford a passé sept ans à Tottenham avant de rejoindre l’actuel patron des Spurs, Antonio Conte, à l’Inter Milan. Sous la direction de l’Italien, Eriksen a aidé le club à remporter son premier titre en Serie A depuis 2010.

La rencontre de samedi avec Tottenham, en direct sur Sky Sports, n’est pas n’importe quelles retrouvailles avec son ancien club et ancien patron. C’est également la dernière étape du retour d’Eriksen au football après son horrible effondrement alors qu’il jouait pour le Danemark à l’Euro 2020.

C’est un événement que le trentenaire savoure.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports’ Jamie Redknapp, Eriksen a déclaré: « Je ne peux pas attendre. Ça va être spécial. Tout d’abord, c’est juste de reprendre le football, puis il y a toujours les petits morceaux entre les objectifs. J’ai vraiment hâte à samedi assurément. »

Et fêtera-t-il contre son ancienne équipe s’il a marqué? « Probablement pas! »

Bien sûr, Eriksen sera souvent interrogé sur les événements du 12 juin lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque lors du premier match de groupe du Danemark contre la Finlande au Parken Stadium.

Heureusement, il a récupéré à l’hôpital et a reçu un ICD [implantable cardioverter-defibrillator] ce qui aidera à surveiller son cœur pour le reste de sa vie.

Parlant de l’incident, Eriksen a déclaré: « Je me souviens d’avoir été remis en jeu, mais évidemment je ne me souviens pas d’être tombé. Je me suis ensuite réveillé avec des gens autour de moi, mais je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé jusqu’à ce que je sois dedans. l’hôpital.

« Pour moi, s’il y avait un risque, je ne reviendrais pas. C’était aussi simple que ça. Ils ont fait tous les tests, je suis resté trois mois sans rien faire, juste avoir l’esprit et la famille [right]s’habituer à être encore là.

« Ensuite, l’entraînement a commencé, petit à petit, en s’accumulant lentement, mais en même temps, en contrôlant ce que je pouvais contrôler et en essayant de tester le cœur. J’ai un ICD, donc si quelque chose arrivait, je suis en sécurité.

« Mais au final, il n’y a aucun risque que je retourne jouer donc il n’y a aucune raison pour que j’arrête notre vie normale parce qu’il n’y a pas un médecin qui dit ‘tu ne devrais pas le faire’, alors c’est une conversation complètement différente avec ma famille Mais c’était « bien, on peut le faire, testez-le ». Tous les tests étaient bons et puis ça ne servait à rien d’avoir l’idée de ne pas rejouer.

« J’ai dit à Sabrina, ma moitié, de garder mes bottes. Même les infirmières de l’hôpital le premier jour, j’ai dit ‘garde mes bottes, je n’en aurai plus besoin’. Puis deux jours après, j’ai changé d’avis parce que le médecin est venu et a dit que je pouvais avoir un ICD et sinon, il n’y avait pas de limites.

« Cela a un peu changé l’état d’esprit des jours précédents parce que les premiers jours étaient ‘Je ne vais plus jouer, j’ai besoin de trouver autre chose et d’être juste papa’. Puis, après l’annonce de l’ICD, Je ne pouvais pas jouer en Italie, mais sinon, il n’y avait pas de limites – sauf dans les aéroports, il faut contourner les scanners.

« En ce qui concerne le football, je suis le même. Mais mentalement, c’est un peu plus détendu et je prends également la perspective de » suis-je vraiment anxieux à propos de ce match ou stressé à propos de ceci et de cela « . Cela met vraiment tout en perspective que vous ‘ Tu es en vie, tu es en bonne santé donc tout va bien, quoi qu’il arrive. »

Et maintenant, Brentford est la maison de football d’Eriksen. Les nouveaux venus en Premier League ont signé le meneur de jeu gratuitement en janvier, lui offrant un contrat de six mois, s’ajoutant au fort contingent danois des Bees.

« Le club est à moitié danois maintenant », a plaisanté Eriksen. « C’est quand même bizarre de parler danois toute la journée. Je n’y ai pas été habitué, seulement avec l’équipe nationale.

« Vraiment depuis que j’ai eu le premier contact avec Thomas en décembre, j’ai eu un bon sentiment de me remettre sur la bonne voie, Thomas en tant que manager et les joueurs et comment ils ont joué. S’entraîner seul pendant quatre mois, essayer de se mettre en forme et d’être là , mais en jouant dans une équipe de Premier League, je ne savais pas que ce serait si rapide à régler.

« Mais je suis également reconnaissant envers le club, l’entraîneur et le personnel de Brentford. Depuis le premier jour, ils m’ont aidé, essayant de tirer le meilleur de moi et le meilleur de l’équipe. »

Eriksen a également eu un impact considérable. Brentford a remporté les cinq matchs dans lesquels Eriksen a commencé, le Danois marquant une fois et fournissant deux passes décisives.

Il n’est pas surprenant que les fans de Bees souhaitent que le club le signe pour un contrat à plus long terme et Eriksen garde toutes ses options ouvertes.

« Quand j’ai signé ici en janvier, cela revenait en fait et montrait que j’étais un joueur de football et que je pouvais jouer au football. Il y avait aussi les six mois d’un essai. Maintenant, ça fait du bien », a-t-il déclaré.

« Mais pour l’avenir, je ne sais pas. Je profite juste du moment, chaque match est vraiment amusant à jouer. Ce qui se passera en été sera une décision pour moi en tant que footballeur et en tant que père de famille.

« Tout est ouvert. On s’est bien occupé de moi à Brentford, ils m’ont vraiment montré beaucoup d’amour et ont essayé de les remercier pour ce qu’ils m’ont montré. Toutes les options sont ouvertes, que ce soit à Brentford ou ailleurs. . »

Hojbjerg: le cercle d’Eriksen est bouclé avant la réunion des Spurs

Les images d’Eriksen s’effondrant à l’Euro 2020 restent aussi choquantes maintenant, 10 mois plus tard, qu’elles l’étaient lorsque cet incident inimaginable s’est déroulé. Peut-être le seront-ils toujours, en particulier pour ces coéquipiers, ces amis, qui ont vu la quasi-tragédie se dérouler sous leurs yeux.

Même le passage du temps n’a pas facilité la révision des événements déchirants, c’est pourquoi le milieu de terrain danois de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, qui n’était qu’à quelques mètres d’Eriksen ce jour fatidique, le fait à contrecœur.

Hojbjerg préférerait de loin se concentrer sur l’une des plus grandes histoires de retour que le football ait jamais vues. Son coéquipier Eriksen a parcouru un chemin incertain vers la guérison pour atteindre une destination dont peu osaient rêver qu’elle serait jamais possible.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, l’essentiel est que Christian soit avec nous aujourd’hui », a déclaré Hojbjerg. « Que lui et sa famille puissent avoir la paix avec ça, qu’il revienne faire ce qu’il aime faire et en tirer du plaisir, et que lui et sa famille puissent obtenir la paix et le confort qu’ils méritent.

« La chose principale pour moi et les joueurs autour de lui, c’est qu’il revienne faire ce qu’il aime, qu’il soit ici avec nous aujourd’hui, que sa famille puisse avoir la paix d’esprit et de cœur et qu’ils puissent respirer et profiter de Christian jouant bien sur le terrain, c’est le plus important.

« Ce [scoring on his Denmark return against the Netherlands] presque bouclé un peu le cercle, on pourrait presque y mettre un couvercle. C’était beau – honnêtement, c’était très beau. C’était aussi un but fantastique. C’était juste sympa, vraiment bon pour lui, pour nous.

« Le match à domicile que nous avons joué contre la Serbie quand il a marqué, la réaction du public a été très spéciale. Je suis tellement heureux que nous puissions profiter de ces moments ensemble.

« En ce qui concerne le jeu, Christian est un joueur très important pour notre pays. Ses qualités ne font aucun doute, et il en a tellement qui, au final, nous aident à réaliser nos ambitions en tant que pays et en tant qu’équipe.

« Il est le principal centre d’intérêt. Christian est chrétien. Comme avant, comme maintenant. Cela lui va bien, cela nous va bien. Bénissez-le, j’espère qu’il continuera toujours comme ça. »

