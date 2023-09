Christian Eriksen déclare que Manchester United, frappé par la crise, doit « se regarder nous-mêmes »

Christian Eriksen a déclaré que Manchester United devait « regarder sur nous-mêmes » après une défaite cuisante 3-1 contre Brighton samedi qui a aggravé la crise à Old Trafford.

L’ancien jeune joueur de United, Danny Welbeck, a marqué le premier but pour l’équipe de Roberto De Zerbi et Pascal Gross et Joao Pedro ont mis la misère sur les hommes d’Erik ten Hag avant l’effort de consolation d’Hannibal Mejbri.

Les Red Devils, qui ont terminé troisièmes de Premier League la saison dernière, croupissent à la 12e place après une troisième défaite en cinq matches.

L’entraîneur est également confronté à des problèmes hors du terrain, avec Jadon Sancho banni de l’équipe première et Antony bénéficiant d’un congé suite à des allégations d’agression contre lui, qu’il nie.

« C’est une question lourde », a déclaré Eriksen à la BBC. « Nous devons nous remettre en question. Nous avons changé certaines choses mais nous sommes déçus.

« En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de moments, nous avons eu un bon contrôle. Ils ont eu beaucoup de possession mais peu d’occasions. Ils marquent ensuite dès leur première occasion et le système qu’ils utilisent leur permet de garder beaucoup le ballon et nous avons dû le chasser. Mais nous avons quand même eu des occasions de revenir dans le match. »

L’international danois a déclaré que United avait besoin de « petites choses » pour jouer en sa faveur.

« Nous avons eu un hors-jeu à Arsenal et aujourd’hui, lorsque nous avons marqué, mais c’était hors jeu », a-t-il déclaré. « Les petites choses qui nous manquent et un peu de chance pour franchir la ligne et tirer quelque chose des efforts que nous avons déployés. .

« N’importe quel match en début de saison, peu importe contre qui vous jouez, est très important. Nous nous concentrons sur nos matchs et quel que soit notre adversaire, nous voulons gagner. Mais nous en avons déjà perdu trois et nous devons changer cela. »

