Christian Eriksen de retour avec le Danemark à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar

Lorsque Christian Eriksen a repris l’entraînement après son arrêt cardiaque lors du Championnat d’Europe l’an dernier, c’était avec un objectif principal en tête.

“Je pense que l’une des premières conversations que j’ai eues avec le médecin… était que mon objectif était de jouer la Coupe du monde si tout se passait bien”, a déclaré Eriksen au site Web de la FIFA dans une récente interview. “C’était le rêve à l’époque.”

Peu de ceux qui ont vu Eriksen entouré d’ambulanciers paramédicaux et de coéquipiers alors qu’il gisait sans vie sur le terrain du Parken Stadium de Copenhague auraient considéré ce rêve comme réaliste.

Mais Eriksen devrait à nouveau être un élément clé de l’équipe danoise au Qatar, moins de 18 mois après que les médecins ont utilisé un défibrillateur pour redémarrer son cœur alors qu’une nation horrifiée – et une grande partie du monde du football – regardait.

Ce sera la prochaine étape d’un retour remarquable qui a déjà vu Eriksen revenir dans le football d’élite, d’abord avec Brentford puis Manchester United, montrant qu’il fait toujours partie des meilleurs meneurs de jeu au monde. Il a fait son retour en équipe nationale en mars, marquant deux minutes après avoir remplacé un remplaçant lors d’une défaite 4-2 contre les Pays-Bas. Il a également marqué avec un tir de 25 mètres contre la Croatie dans la Ligue des Nations en septembre.

“Je me sens au top et à l’aise”, a déclaré Eriksen aux médias danois lors de la pause internationale du mois dernier. “Il n’y a vraiment rien qui puisse me barrer la route.”

UNE ÉQUIPE À SURVEILLER

Alors qu’Eriksen est le meilleur joueur du Danemark, il est loin d’être la seule raison de prêter attention à la seule équipe scandinave à la Coupe du monde. Son calvaire à l’Euro 2020 n’a semblé que rendre le Danemark plus fort en tant qu’équipe alors que ses coéquipiers se sont liés en un groupe encore plus uni par la suite.

Le Danemark a atteint les demi-finales du tournoi avant de perdre contre l’Angleterre, puis a terminé une campagne de qualification presque parfaite pour la Coupe du monde – remportant ses neuf premiers matchs pour s’assurer une place au Qatar avant de perdre le 10e et dernier match.

“Je pense que cette équipe a le potentiel pour atteindre un autre niveau”, a déclaré l’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand. “Quand je repense à cette demi-finale de l’Euro contre l’Angleterre à Wembley, par exemple, nous savons que nous pouvons jouer beaucoup mieux que nous ne l’avons fait ce jour-là.”

Pour souligner cette déclaration, le Danemark a battu la France, championne en titre de la Coupe du monde, 2-0 lors de son dernier match de la Ligue des Nations en septembre.

“Si nous pouvons jouer à nouveau à ce niveau, nous avons également de bonnes chances d’obtenir un bon résultat pour la Coupe du monde”, a déclaré Eriksen après la victoire contre la France.

Les Danois affronteront à nouveau la France au Qatar, ainsi que l’Australie et la Tunisie dans le groupe D.

AUTRES ACTEURS CLÉS

Le Danemark n’a concédé qu’un seul but lors de ses neuf premiers éliminatoires de la Coupe du monde, soulignant la force d’une défense ancrée par le gardien vétéran Kasper Schmeichel, le capitaine Simon Kjaer et son compatriote défenseur central Andreas Christensen.

Pierre-Emile Hojbjerg de Tottenham ajoute un autre point focal au milieu de terrain tandis que l’ailier de 22 ans Mikkel Damsgaard est considéré comme une star en devenir. La seule question est de savoir d’où viendront les objectifs. L’arrière Joakim Maehle a été le co-meilleur buteur du Danemark en qualifications avec cinq buts, tandis que l’attaquant régulier Yussuf Poulsen n’en a marqué qu’un.

