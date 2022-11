Christian Eriksen de retour au Danemark pour la Coupe du monde 2022

DOHA, Qatar – Il n’y avait que des places debout dans la tente des médias à la base du Danemark. Le staff avait prédit cet afflux d’intérêt pour le joueur convoqué pour un entretien, et lorsque Christian Eriksen s’est discrètement glissé, apparaissant à la table du haut, la salle s’est tue.

Les personnes présentes voulaient entendre parler de l’homme dont le cœur s’est arrêté pendant cinq minutes sur le terrain lors du dernier grand tournoi international masculin, l’Euro 2020, qui s’est joué en 2021 en raison de la pandémie. Ils étaient désireux de comprendre son parcours, celui qui l’a amené de recevoir la RCR sur le terrain de Copenhague à jouer pour Manchester United et, maintenant, à mener une autre charge danoise pour les grands honneurs à peine 18 mois plus tard, ici au Qatar. Et le faire comme leur meilleur joueur, encore une fois.

“Dès le premier entretien que j’ai fait, [reaching the World Cup] était mon premier objectif dès le premier jour, quand j’ai su qu’il était possible de revenir”, a déclaré Eriksen.

“Christian est très humble et beaucoup de gens l’admirent”, a déclaré l’entraîneur adjoint du Danemark Morten Wieghorst. “Beaucoup de gens se sont inspirés de la façon dont il a rebondi.”

Vous sentez qu’il a fini de parler de ce qui s’est passé au Parken Stadium le 12 juin 2021. Il appelle cela “l’accident” lorsqu’on lui a demandé, mais son objectif est simplement d’être de retour dans le rouge du Danemark. Et selon ses proches, il est meilleur que jamais.

C’est comme si tous ceux qui étaient liés au football ou au Danemark avaient leurs histoires et leurs souvenirs de l’endroit où ils se trouvaient quand Eriksen s’est effondré. Mais certains ont fini d’en parler, soit désireux de se concentrer sur l’avenir, soit réticents à se souvenir du moment, car il est trop brut.

Eriksen s’est entretenu avec les médias au Qatar samedi, quatre jours avant le match d’ouverture du Danemark contre la Tunisie. Leur camp d’entraînement est basé à l’ouest de Doha, au Al-Sailiya Sports Club, situé au milieu de vastes projets de construction s’étendant sur un paysage aride. Les autoroutes sont à peine terminées, certaines sorties ne menant qu’à des décombres.

Alors que le Danemark s’entraîne derrière les clôtures métalliques et les palissades temporaires destinées à bloquer la vue du public, il y a un seul supporter à l’extérieur qui attend d’apercevoir ses héros. Victor, qui vient de Vejle au Danemark, espère voir son héros, Thomas Delaney, mais alors qu’il commence à parler d’Eriksen et à se souvenir de ce jour, il a la chair de poule.

Le 12 juin, le Danemark affrontait la Finlande lors de son match d’ouverture de l’Euro. C’était le jour 2 du tournoi, et certains pensaient que le Danemark ferait une course en profondeur. Ils ont plutôt bien commencé contre la Finlande, créant un élan devant une foule bondée à Copenhague, puis “l’accident” s’est produit.

La présence d’Eriksen à cette Coupe du monde est un signe bienvenu non seulement pour le Danemark mais pour tout le football. Maddie Meyer – FIFA/FIFA via Getty Images

À la 43e minute, Eriksen s’effondre. Le match a été arrêté. Il avait cessé de respirer. Ses coéquipiers formaient un cercle protecteur et dissimulé autour de lui. “Je travaille dans un zoo, et on nous apprend tous les premiers secours. Vous avez donc pu voir tout de suite que c’était sérieux”, dit Victor, se souvenant de l’incident. “Au début, personne n’a vu ce qui s’est passé, car il est juste tombé. Et puis quand ils l’ont coupé et que les joueurs étaient autour de lui, vous pouviez voir que les médecins lui donnaient la RCR et nous étions comme, s— , il est mort.

“Les gens m’ont demandé d’expliquer ce qui se passait, et j’ai dû leur dire que lorsque vous donnez la RCR à une personne, cela signifie qu’elle est morte, c’est un fait. Puis, heureusement, ils l’ont ramené à la vie. Cela a semblé une éternité comme nous avons attendu des nouvelles.”

Plus tôt samedi, un autre fan, Jorn, raconte ses souvenirs autour d’un café matinal au Souq Waqif. Il avait regardé l’Euro depuis son domicile en Arizona en raison des restrictions liées au COVID-19, mais s’est rendu au Qatar pour la Coupe du monde. “Mes amis étaient au match mais n’ont pas pu voir autant que moi, car ils ne l’ont pas montré sur les grands écrans – et avec raison”, dit-il. “Mais à la télé, ils ont zoomé et je me suis dit, merde, ça n’a pas l’air bien. C’était effrayant.”

Environ une heure plus tard, après l’arrêt du match, la FA danoise a annoncé que l’état d’Eriksen s’était stabilisé. Il est resté à l’hôpital pendant que ses coéquipiers jouaient et s’est fait installer un défibrillateur automatique implantable (DCI). Ensuite, le processus de récupération a commencé.

À ce stade, le football avait disparu de son esprit : Eriksen aurait dit aux ambulanciers de l’ambulance de garder ses bottes, car il n’en aurait plus jamais besoin. Mais au fur et à mesure que de nouveaux tests étaient effectués, Eriksen a reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement. Il s’est entraîné avec son ancienne équipe de jeunes, Odense Boldklub, début décembre 2021, mais ses perspectives de carrière étaient incertaines. Il était officiellement toujours un joueur de l’Inter Milan, mais les règles de la Serie A lui interdisaient de continuer à jouer dans la ligue à cause de l’ICD dans sa poitrine. Le club a confirmé son départ par consentement mutuel le 17 décembre.

Au début du mercato de janvier, il s’est entraîné avec l’équipe de jeunes de l’Ajax, le club qu’il a rejoint en 2008 et pour lequel il a joué jusqu’en 2013, date à laquelle il a rejoint Tottenham. Pendant ce temps, Eriksen s’est assis pour sa première interview sur ce qui s’était passé et a mentionné qu’il voulait retourner dans l’équipe du Danemark et jouer dans la Coupe du monde. Il avait besoin de temps de jeu pour le faire, et le dernier jour de la fenêtre, Brentford lui a proposé un contrat de six mois, et il est rapidement devenu évident qu’Eriksen était un aussi bon joueur qu’il l’était avant l’accident. Certains pensaient qu’il était encore meilleur. “Il était très humble, calme”, ​​a déclaré une source à ESPN. “Ce n’était pas un compétiteur féroce, mais juste très mesuré et incroyablement doué.”

Brentford entretient également une relation étroite avec CRY Charity (Cardiac Risk in the Young), une entente forgée après la mort de l’ancien directeur technique du club, Robert Rowan, d’un épisode de cardiomyopathie à l’âge de 28 ans en novembre 2018. “Une fois qu’il a entendu parler de Rob Rowan, il [Eriksen] s’est rendu volontairement à l’une des journées de projection qu’ils ont organisées pour le soutenir”, a déclaré la source.

Eriksen a fait son retour en Premier League le 26 février pour Brentford, et le 26 mars, il est revenu pour le Danemark lors de leur match contre les Pays-Bas. Il n’a eu besoin que de deux minutes pour marquer, réussissant un magnifique tir arqué pour la première fois sur le centre d’Andreas Skov Olsen. Plus tard, il a frappé le poteau. “Vous devez faire attention à ce que vous dites, mais il était presque meilleur que jamais”, a déclaré le défenseur danois Jannik Vestergaard.

La présence d’Eriksen a fait parler d’elle dans le camp du Danemark, le milieu de terrain étant heureux d’interagir avec les fans entre les séances d’entraînement et les obligations médiatiques. NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Victor, fan du Danemark, se souvient de cette sensation de voir Eriksen enfiler à nouveau le maillot rouge. “C’était un moment incroyable”, dit-il. “Nous savions qu’il allait bien et des trucs comme ça, mais nous étions inquiets à ce sujet, et de voir ce qui se passait, et si cela pouvait se reproduire et des trucs comme ça. C’était tellement bizarre en fait, mais de le revoir, c’est juste incroyable . Chaque fois que vous le voyez, vous l’avez en tête et pensez que cela ne peut pas être vrai – il joue à son meilleur niveau.”

Ce sentiment de “cela ne peut pas être vrai” résonne également dans son équipe. “C’est un joueur de qualité, et à mon avis, il est encore meilleur qu’avant l’accident, et c’est formidable à voir”, a déclaré Wieghorst. “Il apporte une vision, une qualité technique et des objectifs à notre équipe : Il est le pivot de notre équipe, un joueur fantastique.

“C’est génial de le revoir, ses coéquipiers l’aiment et c’est un personnage tellement important. Il est une source d’inspiration pour beaucoup de fans à la maison, et pour les gens qui ne suivent pas nécessairement le football, il a été une grande inspiration, et cela en dit long sur son caractère, sa force et son amour du football.”

Chaque fois qu’Eriksen parle de ce qui s’est passé ce jour-là à Copenhague, il pense d’abord à sa famille. “Je pense que la Coupe du monde est à part. [What happened] m’a donné l’appréciation d’être en vie et d’être avec ma famille », dit-il. « Tout le reste a été mis de côté. Mon football a été ma carrière, il l’est toujours. Donc avoir la possibilité de redevenir qui j’étais avant était le but… c’était le deuxième but. Mon premier objectif était d’être un mari, enfin, un petit ami et un père.”

Il est maintenant de retour à sa troisième Coupe du monde. Son premier était de retour en 2010 en tant que prodige de l’Ajax de 18 ans, son deuxième en 2018 en tant que milieu de terrain de Tottenham de classe mondiale. Il voit son troisième, succinctement, comme “spécial”, mais il boucle un cercle pour lui. En fait, Eriksen pense qu’il y a une plus grande confiance dans l’équipe danoise après leur course aux demi-finales de l’Euro il y a deux étés.

Ensuite vient la question, est-il meilleur qu’avant ?

“Tout d’abord, je pense que d’un point de vue conditionnel, cela n’a pas changé”, a déclaré Eriksen. “Avant l’accident, je courais beaucoup : peut-être même que je cours moins maintenant qu’avant. Je suis à peu près sûr que je suis le même gars que j’étais avant sur le terrain de football. Je pense que c’est plus que les gens regardent différemment et regarder du point de vue de ce qui s’est passé. Les gens regardent avec des yeux différents comment je joue sur le terrain.”

Il a des âmes sœurs ici : Daley Blind, son ancien coéquipier de l’Ajax, est également équipé d’un ICD. “Je suis en contact régulier avec lui”, a déclaré Blind à ESPN. “Nous avons parlé à l’avance du fait qu’il est spécial que nous soyons tous les deux ici sur le terrain ! Surtout pour Christian. Je suis extrêmement fier de lui !”

Les derniers mots d’Eriksen à Blind avant le tournoi étaient de lui souhaiter bonne chance. “J’ai dit, rendez-vous en finale !”

Les fans du Danemark garderont un œil attentif sur leur héros, espérant qu’il pourra les inspirer pour leur première victoire dans un tournoi majeur depuis 1992. “Sa simple présence est si importante”, déclare Jorn. “Ce n’est pas comme s’il était un [Diego] Figure de Maradona, mais il a une certaine influence sur cette équipe. Il n’est pas du genre bruyant, c’est pourquoi nous l’aimons. On ne le voit jamais dans les magazines scandaleux : je pense que les Danois apprécient ça.

“La plupart des Danois attendent toujours beaucoup de lui qu’il accélère. S’il réussit et qu’ils arrivent en quarts de finale… il sera le roi du Danemark, c’est sûr !”

De retour dans la tente des médias, Eriksen a parlé pendant environ 20 minutes, passant du danois à l’anglais, répondant à des questions sur tout, de Cristiano Ronaldo, à la sortie d’Eriksen de l’Inter Milan et au niveau du milieu de terrain français en plus de son parcours, et de sa présence ici au Mondial. Tasse. Mais il a fini de parler maintenant. L’accent est mis sur la plus grande scène du football, aidant son pays à progresser dans un autre tournoi majeur.

Le voyage du Danemark commence mardi sous le soleil de l’après-midi. Ils ont hâte d’affronter la Tunisie pour la première fois, avant un autre affrontement avec la France quatre jours plus tard (après les avoir battus lors de leurs deux dernières sorties), puis d’affronter l’Australie lors de leur finale de groupe.

“Nous rêvons de quelque chose de grand, mais à la fin, nous devons y arriver”, a déclaré Eriksen. “En termes de football, nous devons prendre un match à la fois, et nous verrons où nous finirons.

“C’est très spécial d’être à la Coupe du monde pour l’équipe nationale. C’est quelque chose dont je suis vraiment heureux de faire partie à nouveau.”