Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque mais les résultats des tests sont normaux : médecin de l’équipe danoise

Le Danois Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque lorsqu’il s’est effondré lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 de son équipe contre la Finlande, a confirmé dimanche le médecin de son équipe, mais la raison n’est pas claire.

« Il était parti; on a fait de la réanimation cardiaque, c’était un arrêt cardiaque. Nous l’avons récupéré après une défibrillation (défibrillation) », a déclaré Morten Boesen lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’Eriksen était resté à l’hôpital pour d’autres tests après son effondrement samedi.

« Les examens qui ont été faits jusqu’à présent semblent bien », a ajouté Boesen. « Nous n’avons pas d’explication sur la raison pour laquelle cela s’est produit. »

Eriksen, 29 ans, s’est effondré soudainement à la 42e minute du match alors qu’il courait près de la ligne de touche gauche après une touche du Danemark. Alors que le silence tombait sur la foule de 16 000 personnes, ses coéquipiers se sont rassemblés autour de lui pendant qu’il était soigné sur le terrain, puis emmené sur une civière.

Les joueurs danois avaient été en contact avec Eriksen via une vidéoconférence, a déclaré Peter Moller, directeur de l’association danoise de football DBU.

L’entraîneur Kasper Hjulmand a déclaré qu’Eriksen lui avait dit qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de l’effondrement de samedi et qu’il était impatient de retourner sur le terrain.

Hjulmand a cité le milieu de terrain disant: « Je pense que vous vous sentez pire que moi. J’ai l’impression que je suis sur le point de m’entraîner maintenant, les gars. »

« Christian est de bonne humeur et c’est un énorme soulagement pour les joueurs après toute cette incertitude », a déclaré Hjulmand. « Il ne fait aucun doute que nous avons été dans les cordes. »

Les messages de soutien à Eriksen, qui joue pour l’Inter Milan, ont afflué.

Le match du groupe B a été interrompu et a finalement repris une heure et 45 minutes plus tard. La Finlande a gagné 1-0.

