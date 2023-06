Christian Cooper anime l’émission d’observation d’oiseaux Nat Geo

Vous ne vous souvenez peut-être pas du nom de Christian Cooper, mais vous vous souvenez certainement de ce qu’il a vécu devant le monde entier. Cooper est l’homme noir qui observe les oiseaux et qui a été attaqué par une vile Karen dans Central Park à New York dans une vidéo virale en 2020. Le 25 mai 2020, pour être précis, le jour même où George Floyd a été assassiné.

Depuis ce temps, le profil public de Cooper a explosé pour le mieux et selon Blavitéil prépare la sortie d’un nouveau livre, Mieux vivre grâce à l’observation des oiseaux : notes d’un homme noir dans le monde naturel, et animer une nouvelle émission Nat Geo appelée Birder extraordinaire avec Christian Cooper.

Cooper s’empresse d’admettre que lorsque sa sœur a mis en ligne la tristement célèbre vidéo, c’était « un peu désorientant », mais il dit également que son rôle inattendu dans l’été de la justice sociale lui a donné l’occasion de « dire certaines choses qui doivent être dites et pour faire ressortir certaines choses qui doivent être mises en avant.

Amen à cela.

En tant qu’hôte du nouveau spectacle naturel Nat Geo, Cooper dit qu’il veut non seulement explorer la nature, mais aussi attirer l’attention sur le fait que les oiseaux du monde entier meurent et ont besoin de protection. Par exemple, alors que beaucoup considéreraient à juste titre Hawaï comme un paradis tropical, Cooper souligne à quel point l’environnement souffre car «les trois quarts de leurs oiseaux indigènes ont déjà disparu».

« Nous avons perdu un tiers de nos oiseaux en Amérique du Nord au cours de ma vie. » Cooper a expliqué. « C’est quelque chose que nous devons arrêter et inverser. Et en faisant cela, non seulement nous aidons les oiseaux, mais nous nous aidons nous-mêmes.