Je ne peux pas m’arrêter, je ne m’arrêterai pas.

Christian « King » Combs a fait la fête avec sa petite amie, Raven Tracy, deux jours après avoir assisté à l’audience du tribunal pour trafic sexuel de son père Sean « Diddy » Combs.

D’après une vidéo partagé en lignele rappeur de « Love You Better » était sorti pour célébrer avec Tracy après son discours au panel « Feed To Funds » d’Essence samedi.

Pendant le clip, Christian, 26 ans, a versé un verre d’alcool dans la bouche de Tracy alors qu’ils se présentaient à la chanson à succès de Mya et Jay-Z en 2000, « Best of Me, Part 2 ».

Christian « King » Combs a fait la fête avec sa petite amie, Raven Tracy, deux jours après avoir assisté à l’audience du tribunal pour trafic sexuel de son père Sean « Diddy » Combs. Getty Images pour le Sommet ESSENCE Girls United Disruptor

Selon une vidéo partagée en ligne, le rappeur « Love You Better » était en train de célébrer avec Tracy après son discours au panel « Feed To Funds » d’Essence samedi. Getty Images pour le Sommet ESSENCE Girls United Disruptor

Pendant le clip, Christian, vu ci-dessus lors de l’événement Essence samedi, a versé un verre d’alcool dans la bouche de Tracy pendant qu’ils faisaient la fête. Getty Images

Le couple a ensuite partagé un baiser alors qu’ils dansaient sur la piste de danse entourés d’amis.

Christian – l’un des quatre enfants que Sean partage avec son défunt ex, Kim Porter – a ensuite déclaré devant cette caméra qu’il avait la « fille la plus méchante du monde ».

La soirée de divertissement du rappeur « Flyest in The City » a eu lieu deux jours après que lui et cinq de ses six frères et sœurs aient assisté à la comparution de leur père au tribunal.

La soirée de divertissement du rappeur « Flyest in The City » a eu lieu deux jours après que lui et cinq de ses six frères et sœurs aient assisté à la comparution de leur père au tribunal. Brigitte Stelzer

La mère du fondateur de Bad Boy Records, Janice Combs, s’est également rendue au tribunal pour soutenir son fils. Mayer / MÉGA

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

Jeudi, Christian, avec ses frères et sœurs, Quincy Brown, 33 ans, Justin Combs, 30 ans, Chance Combs, 18 ans, et les jumeaux Jessie et D’Lila Combs, 17 ans, se sont rendus devant un tribunal fédéral de Manhattan pour soutenir Sean, 54 ans, qui a été accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

La mère du fondateur de Bad Boy Records, Janice Combs, s’est également rendue au tribunal pour soutenir son fils, qu’elle a récemment défendu contre un prétendu « lynchage public ».

Selon La PosteSean était vêtu de vêtements de prison beiges lorsqu’il est entré dans la salle d’audience par une porte latérale.

Sean a été accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. AFP via Getty Images

Le rappeur « Act Bad », qui a plaidé non coupable des accusations, s’est vu refuser la libération sous caution pour la troisième fois et restera derrière les barreaux de Brooklyn, New York. REUTERS

Le juge a fixé la date du procès de Sean au 5 mai. AFP via Getty Images

Le magnat du hip-hop en disgrâce a ensuite souri et a salué son fils Christian avant de serrer ses avocats dans ses bras.

Sean, qui a plaidé non coupable des accusations, s’est vu refuser la libération sous caution pour la troisième fois et restera derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

Le juge a fixé la date de son procès au 5 mai.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.