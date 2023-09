Christian Coleman et Shericka Jackson brillent dans le rôle de Lyles et Richardson se voient refuser l’or lors de la finale de la Eugene Diamond League

L’Américain Christian Coleman et la Jamaïcaine Shericka Jackson ont remporté samedi les 100 m masculin et féminin lors de la finale de la Diamond League alors que Noah Lyles et Sha’Carri Richardson ont été refusés.

Lyles et Richardson n’étaient pas les seuls médaillés d’or des Championnats du monde du mois dernier à Budapest à être déçus à Eugene, dans l’Oregon, où l’Américain Rai Benjamin a stupéfié le champion du monde et olympique Karsten Warholm au 400 m haies.

Coleman, champion du monde en 2019 qui a terminé cinquième à Budapest, a égalé le meilleur temps de la saison de 9,83 secondes pour la deuxième fois en deux semaines alors qu’il poursuivait sa victoire dans la Xiamen Diamond League.

Il est l’un des trois hommes à avoir réalisé ce temps cette année, avec les Britanniques Zharnel Hughes et Lyles, qui n’ont pas réussi à concrétiser son désir de terminer sa saison exceptionnelle avec le meilleur temps de l’année.

Lyles, qui a remporté l’or sur 100 m et 200 m à Budapest, a terminé deuxième en 9,85 secondes et Ferdinand Omanyala, du Kenya, troisième dans le même temps.

Après un faux départ qui a entraîné la disqualification du Jamaïcain Ackeem Blake, Coleman a pris un départ solide, quoique peu spectaculaire.

Il a traversé les étapes intermédiaires et en a eu assez pour retenir Lyles et Omanyala en charge.

« Dans des courses comme celle-là, je peux généralement être serré ou tout simplement ne pas exécuter l’arrière, mais j’ai pu simplement trouver un sentiment de confiance et croire en moi, comme si je savais que j’étais censé gagner cette course et j’ai donc pu restez calme et remportez une victoire à la fin », a déclaré Coleman.

Lyles, épuisé après sa victoire sur 200 m en Diamond League à Zurich, avait envisagé de se retirer de la finale de la saison, mais s’est dit heureux d’avoir couru devant ses supporters locaux après son triplé d’or à Budapest.

« J’ai pu faire un tour de victoire, même si je n’ai pas remporté la victoire, mais ils étaient tout aussi excités », a-t-il déclaré.

Jackson a remporté la première étape de ce qu’elle espère être un doublé au sprint avec Eugene, remportant la victoire en 10,70 secondes.

La Jamaïcaine de 29 ans doit revenir sur la piste de Hayward Field dimanche pour tenter une nouvelle fois de battre le record du monde du 200 m établi par Florence Griffith-Joyner en 1988.

Marie-Josée Ta Lou, de Côte d’Ivoire, a terminé deuxième en 10,75 et la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, troisième en 10,79.

Richardson, condamné par un mauvais départ, a réalisé un temps de 10,80.

Benjamin, déçu par sa médaille de bronze à Budapest, a réalisé un exploit étonnant, enregistrant un record de la Ligue de Diamant – et le quatrième temps le plus rapide jamais enregistré sur 400 haies – de 46,39.

Il a réduit l’écart sur Warholm sur les deux dernières haies et a bondi dans les dernières foulées, le Norvégien terminant deuxième en 46,53 secondes.

« Je suis revenu à mon ancien modèle de course, parce que ma deuxième mi-temps est tout simplement incroyable », a déclaré Benjamin à propos de la clé de la victoire. « J’ai juste essayé de canaliser cela aujourd’hui et j’ai l’impression d’avoir fait du très bon travail », a-t-il déclaré.

Warholm a reconnu que malgré sa fatigue de fin de saison, il était « énervé » de perdre.

« Sur le dernier obstacle, je me sentais bien », a-t-il déclaré. « Je pensais que j’avais réussi, mais quand il arrive sur le côté, vous savez qu’il va vous dépasser parce qu’il a une vitesse plus élevée sur le dernier obstacle. »

