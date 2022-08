Christian Benteke rejoint DC United en MLS

L’attaquant international belge Christian Benteke, qui a passé les 10 dernières années en Premier League, a rejoint vendredi le DC United de la Major League Soccer, entraîné par Wayne Rooney, a annoncé le club.

United a obtenu l’attaquant de 31 ans sur un transfert permanent de Crystal Palace et l’a signé pour un contrat jusqu’à la saison 2024 avec une option de club pour 2025.

“Christian est un joueur de haut niveau qui a joué au plus haut niveau pendant longtemps”, a déclaré l’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, Rooney.

“Son expérience et sa capacité à marquer des buts et à aider l’équipe seront inestimables. C’est excitant pour l’équipe et moi-même de le faire jouer. Il fera une énorme différence.

United aura besoin de toute l’aide possible avec un record de seulement six victoires et trois nuls pour 21 points, le deuxième pire de la ligue nord-américaine à 28 équipes.

Benteke a marqué 86 buts en 280 matches de Premier League avec Aston Villa, Liverpool et Palace.

Benteke devient le sixième joueur à rejoindre United depuis que Rooney a été nommé entraîneur le mois dernier.

