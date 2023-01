Christian Bentancur de Marian Central fait de Clemson son choix d’université – Shaw Local

WOODSTOCK – Christian Bentancur avait rêvé de ce jour depuis qu’il était jeune, celui où il s’est assis derrière une table, avec des casquettes universitaires devant lui, et a annoncé son engagement universitaire à jouer au football.

Bentancur ne s’est pas contenté d’en rêver, il a travaillé pour y arriver avec chaque fibre de son être.

Vendredi, devant environ 225 personnes dans l’auditorium de Marian Central, le junior des Hurricanes s’est assis sur une scène avec sa famille et a tout absorbé. Bentancur avait réduit sa liste de 38 offres de la division I de la NCAA à Clemson, Ohio State et Oregon.

Bentancur a souri, a atteint le plafond de l’Oregon et a annoncé: “Les prochaines années, je passerai à l’Université de Clemson.”

Personne en dehors de la famille ne savait quelle école Bentancur avait choisie. Après son annonce, les membres de la famille ont enlevé leurs vestes pour révéler leurs vêtements Clemson. Certains sont sortis dans leurs voitures pour attraper des casquettes Clemson pour des photos.

“Toujours enfant, j’ai vu des recrues choisir leur chapeau, et c’est un rêve devenu réalité”, a déclaré Bentancur, une recrue quatre étoiles de 6 pieds 5 pouces et 235 livres. “C’était fou. Je profitais du moment et je parlais avec mon cœur.

« C’était l’ambiance familiale [at Clemson]. Ils ont montré le plus d’amour. Ils n’ont offert que quelques bouts serrés. En comprenant cela, vous vous sentez important. Ils montrent tout ce qu’ils aiment chez vous, et les opportunités sont folles.

Christian Bentancur de Marian Central met une casquette Clemson alors qu’il annonce le vendredi 13 janvier 2023 à Marian qu’il fréquentera l’Université de Clemson pour jouer au football de Division I. Bentancur, un tight end hautement recruté, a choisi Clemson après avoir réduit ses sélections à trois collèges. Les deux autres collèges étaient l’État de l’Ohio et l’Oregon. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Bentancur s’est en fait rendu dans l’Oregon une semaine après Clemson, mais sa décision était déjà prise. L’entraîneur des Tigers, Dabo Swinney, et son équipe avaient conquis Bentancur.

“J’étais amoureux de Clemson”, a déclaré Bentancur.

Patrick Bentancur, le père de Christian, savait à ce moment-là où se dirigeait son fils.

“Clemson était incroyable”, a déclaré Patrick Bentancur. « Le staff, les joueurs, tout. L’amour qu’ils lui ont montré, il était comme, ‘Je pense que c’est ça.’ Il en est juste tombé amoureux. »

Bentancur a toujours été poussé à faire de son mieux. Il a dépassé 1 000 points en carrière au début de cette saison de basket-ball et compte 139 réceptions en carrière pour 2 705 verges et 30 touchés au football.

“Quand il était petit, si vous lui disiez” non “, il était tellement déterminé à le faire”, a déclaré Patrick Bentancur. “Mon frère et moi, il faisait des trucs sur le terrain de football ou de basket et on se disait : ‘Ce n’est pas normal.’ “

Patrick Bentancur se souvient qu’un homme lui avait dit, à l’époque où Christian avait 7 ans et jouait au basket, qu’il n’aurait pas à se soucier de payer ses études. Dans le football, l’entraîneur de Christian en troisième année a déclaré qu’il jouerait le samedi.

“Son objectif était de venir à Marian et d’être titulaire pendant quatre ans, à la fois en football et en basket-ball”, a déclaré Patrick Bentancur. « C’est assez difficile à faire. Quand il était en cinquième, on se réveillait à 5h30, 6h du matin et on faisait des exercices, des techniques de base. Il a grandi à partir de là.

Christian Bentancur se dit animé par ce rêve.

Christian Bentancur, flanqué de son père, Patrick, attrape la casquette Clemson alors qu’il annonce le vendredi 13 janvier 2023 qu’il fréquentera l’Université de Clemson pour jouer au football de Division I, au Marian Central High School. Bentancur, un tight-end hautement recruté, a réduit sa section à Clemson de ses trois derniers collèges. Les deux autres collèges étaient des universités de l’État de l’Ohio et de l’Oregon. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“J’ai toujours eu un rêve quand j’étais enfant”, a déclaré Christian Bentancur. « Je ne veux pas laisser le rêve de ce petit enfant se perdre. Je veux profiter au maximum de ma vie. J’essaie chaque jour de faire ça. [The NFL] est le but ultime et de jouer au jeu que j’aime aussi longtemps que possible.

Bentancur a capté 54 passes pour 1 058 verges et 11 touchés à l’automne. Ses verges et ses touchés étaient les meilleurs de la région, et il était une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area pour la deuxième saison consécutive. Il est le joueur le plus recruté de la riche histoire de Marian, qui compte désormais 15 joueurs DI depuis 2006.

L’entraîneur des Hurricanes, Liam Kirwan, ne le savait pas, mais soupçonnait Bentancur de choisir Clemson.

“Il ne nous a pas donné la moindre idée”, a déclaré Kirwan. “Je connaissais la façon dont les visites s’alignaient, c’était très probablement l’Oregon ou Clemson. Je me suis dit que ça devait être l’un des deux. J’ai entendu des choses d’autres entraîneurs universitaires qui m’ont fait penser que c’était Clemson.

« Pour lui, c’est un bon endroit. Coach Swinney est tout au sujet de la famille et de la culture. C’est ce qu’il voulait. La chose n ° 1 était une opportunité d’être dans un programme qui était une famille. Il voulait une famille, une opportunité de jouer et de passer au niveau supérieur. Ca a du sens.”

Bentancur a la chance d’avoir de la taille et de la vitesse, mais Kirwan a déclaré qu’il avait tout ce qu’il fallait. Pour tous les exploits offensifs de Bentancur, Kirwan a été époustouflé par un jeu défensif cette saison contre Providence.

“Ses instincts sont la première chose à laquelle je pense”, a déclaré Kirwan. « Il n’avait jamais joué de backer extérieur auparavant. Il a dit : ‘Coach, ils ont un jeu rapide, puis-je sauter et abattre une passe ?’ Au quatrième down-and-short, nous envoyons une pression d’homme, et il voit le quart-arrière, saute, l’attrape et le loge. J’étais comme, ‘Saint … !’ C’était l’un des meilleurs matchs de football que j’aie jamais vus de ma vie. Comme TJ Watt ou quelque chose comme ça.

“Vous le voyez du côté offensif, et chaque fois que le ballon est près de lui, il a une chance de l’attraper. En plus, super gamin. Il a la capacité et l’éthique de travail. Quand vous avez ces deux choses, vous ne pouvez pas vous plaindre en tant qu’entraîneur.