Christian Bale reviendrait en tant que Batman à une condition: “Je serais dedans”

Christian Bale est prêt à se glisser à nouveau dans son costume Caped Crusader.

L’acteur, qui a joué le rôle de Batman dans la trilogie “Dark Knight”, a révélé qu’il n’excluait pas l’idée de reprendre son rôle de Bruce Wayne. Cependant, l’homme de 48 ans ne le ferait qu’à une condition : si le réalisateur Christopher Nolan revenait également.

Nolan, 51 ans, a réalisé Bale dans “Batman Begins” en 2005, ainsi que “The Dark Knight” en 2008 et “The Dark Knight Rises” en 2012.

“Personne ne m’en a jamais parlé”, a expliqué Bale à ScreenRant lundi à propos d’une suite potentielle. “Personne n’en a parlé. Parfois, les gens me disent:” Oh, j’ai entendu dire que vous avez été approché et offert tout cela. Et je me dis : ‘C’est nouveau pour moi. Personne n’a jamais dit ça.'”

Bale a expliqué que lui et Nolan avaient conclu un “pacte” avant de faire leur trilogie à succès.

“Nous avons dit:” Hé, écoutez. Faisons trois films si nous avons la chance de pouvoir le faire. Et puis partons. Ne nous attardons pas trop longtemps “”, a déclaré Bale. “Dans mon esprit, ce serait quelque chose si Chris Nolan se disait : ‘Tu sais quoi, j’ai une autre histoire à raconter.’ Et s’il voulait raconter cette histoire avec moi, je serais de la partie.”

Mais ces jours-ci, Bale s’occupe d’un personnage de bande dessinée complètement différent. Il joue actuellement dans “Thor: Love and Thunder”, le quatrième volet de la franchise “Thor” de Marvel Cinematic Universe. Le film fait suite à “Thor: Ragnarok” de 2017. Bale joue le méchant Gorr le dieu boucher.

Quant à Nolan, il travaille sur son prochain film “Oppenheimer”, qui se concentre sur le scientifique américain J. Robert Oppenheimer et son rôle dans le développement de la bombe atomique. Ce film, qui met en vedette Cillian Murphy, devrait être présenté en première en 2023.

Plus tôt cette année, Robert Pattinson a joué dans “The Batman”. La semaine dernière, Bale a admis à Variety qu’il n’avait pas encore vu la performance du joueur de 36 ans.

Nolan a réalisé pour la dernière fois le film d’action “Tenet”, qui mettait en vedette Pattinson.

“Je ne l’ai toujours pas vu”, a déclaré Bale au point de vente. “Je vais le voir. Écoute mon pote, c’est incroyable le peu de films que je vois. Chaque réalisateur avec qui je travaille, j’ai vu quelques-uns de leurs films et ils me regardent toujours en disant : ‘Tu plaisantes ?’ J’aime vraiment savourer des films et je ne regarde pas trop. Mais je le ferai, je le ferai certainement. Robert est un acteur absolument merveilleux. Nous nous sommes croisés, nous en avons parlé un peu à l’avance et j’ai appris de merveilleuses choses. des choses.”

“Thor : Love and Thunder” sortira en salles le 8 juillet.