Christian Bale et Johnny Depp ont dû être séparés pendant les ennemis publics

Dans une interview accordée en 2009 à Wales OnlineBale a discuté de son processus concernant la création de « Public Enemies ». Étant donné que Purvis n’a partagé de scène avec Dillinger qu’à la fin du film (après que ce dernier ait été mortellement blessé), il était facile pour Bale de refuser de parler avec sa superstar. Comme il l’a dit à WO, « Je ne voulais pas parler, sauf pendant que nous faisions une scène, j’apprécie ça de cette façon. »

Encore une fois, cela a été facile pour Bale en raison de la façon dont Mann a choisi de raconter l’histoire et de tourner le film. Per Bale dans une interview avec Collider« [T]La nature de la manière dont nous avons travaillé ensemble était très similaire à la manière de l’histoire. Purvis ne l’a rattrapé qu’une seule fois. En gros, je n’ai rattrapé Johnny qu’une seule fois. Si je travaillais, il ne le faisait pas. »

Heureusement pour Bale et Mann (et pour tous ceux qui ont participé à la réalisation du film, Depp a suivi le processus de Bale – ce qui signifie que les deux stars n’ont jamais vraiment discuté pendant le tournage. Comme Bale l’a dit à WO : « Je suppose que je devrai attendre et faire la connaissance de Johnny Depp un autre jour. »

Son approche a-t-elle aidé le film ? Bien que « Public Enemies » soit l’un des efforts les plus faibles de Mann (entaché par sa décision de tourner le film en numérique avant que les caméras ne soient à la hauteur, ce qui, visuellement, donne au film une étrange qualité de sport en direct), Bale et Depp livrent des performances formidables. comme le chasseur et le chassé. Leurs chemins ne se sont pas encore croisés à l’écran depuis lors, il est donc possible qu’ils soient encore de parfaits inconnus.