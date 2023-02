Christian Atsu sorti des décombres après le tremblement de terre en Turquie

Les intervenants ont retrouvé l’international ghanéen Christian Atsu vivant et l’ont sauvé des décombres après un violent tremblement de terre en Turquie. L’ancien ailier de Chelsea et Newcastle joue désormais avec Hatayspor.

Des responsables ont signalé la disparition d’Atsu après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et certaines parties de la Syrie lundi. Des milliers de bâtiments dans les deux pays se sont effondrés, tuant plus de 5 000 personnes et faisant des dizaines de milliers de blessés. Les conditions hivernales glaciales dans la région ont également aggravé les missions de recherche et de sauvetage. C’est l’un des séismes les plus violents à avoir frappé la région au cours des 100 dernières années.

Christian Atsu sauvé après le tremblement de terre

Néanmoins, la Ghana Football Association a récemment révélé de bonnes nouvelles sur Twitter. « Mise à jour : nous avons reçu des nouvelles positives. Christian Atsu a été sauvé avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins », indique le communiqué. “Continuons à prier pour Christian.”

Le vice-président de Hayatspor, Mustafa Ozat, a également confirmé le sauvetage du joueur. Cependant, il a également annoncé que le directeur sportif du club était toujours porté disparu. “Christian Atsu a été retiré de l’épave avec des blessures”, a déclaré Ozat à Radyo Gol. « Malheureusement, notre directeur sportif Taner Savut est toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous approchons de la fin des heures les plus dangereuses.

L’attaquant vedette aide les secours en cas de catastrophe

L’attaquant de Fenerbahçe, Enner Valencia, s’est également rendu dans la zone touchée pour apporter son aide après le tremblement de terre. L’international équatorien se trouvait dans un magasin local pour acheter des matelas pneumatiques et des tentes pour aider les victimes de la tragédie. Il a également tweeté les numéros de téléphone des lignes d’assistance et des organisations de secours dans les villes touchées par le séisme.

Valence vit en Turquie depuis son transfert à Fenerbahce du club mexicain des Tigres à l’été 2020. L’attaquant de 33 ans est actuellement le meilleur buteur de la Super Lig avec 20 buts en seulement 18 matches de championnat.

PHOTO : IMAGO / PA Images