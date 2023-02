Christian Atsu retrouvé vivant après le tremblement de terre ; Le directeur de Hatayspor toujours porté disparu

Le vice-président de Hatayspor a déclaré que Christian Atsu avait été retrouvé vivant après avoir été enterré sous les décombres à la suite d’un tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Cem Genco/Agence Anadolu via Getty Images

L’ailier ghanéen Christian Atsu a été retrouvé vivant après avoir été enseveli sous les décombres du tremblement de terre qui a frappé la Turquie, a déclaré mardi à la presse le vice-président de son club Hatayspor.

Atsu a été porté disparu dans la province turque de Hatay à la suite du séisme de magnitude 7,8 qui a détruit des milliers de bâtiments et tué plus de 5 000 personnes dans plusieurs villes turques et syriennes lundi.

“Christian Atsu a été sorti blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres”, a déclaré le vice-président du club Mustafa Ozat à Radyo Gol.

Ozat a déclaré lundi à BeIN Sports plusieurs joueurs et officiels avaient été sauvés des décombres.

L’Association ghanéenne de football (GFA) a déclaré qu’Atsu avait été retrouvé vivant dans un post Twitter qui disait: “Mise à jour : nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins.

“Continuons à prier pour Christian.”

Atsu recevait des soins mais la GFA n’a donné aucun détail sur les blessures.

Atsu, 31 ans, a joué en Premier League pour Newcastle United et Everton, prêté par Chelsea, et a rejoint Hatayspor en septembre. Il a été sélectionné pour la dernière fois pour jouer pour le Ghana en 2019.

L’ancien joueur de Chelsea et de Newcastle a marqué un vainqueur à la 97e minute pour l’équipe turque de haut vol Hatayspor dimanche soir alors qu’ils battaient Kasımpasa 1-0, mais quelques heures plus tard, il a été porté disparu à la suite du séisme de magnitude 7,8 qui a détruit des immeubles entiers dans plusieurs Villes turques et syriennes.

L’énorme tremblement de terre a touché lundi de vastes étendues de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie, avec un hiver glacial qui a aggravé le sort de milliers de blessés ou de sans-abri et qui a entravé les efforts pour retrouver des survivants.

Les informations d’Associated Press ont contribué à ce rapport.