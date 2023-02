Christian Atsu: Newcastle “prie pour des nouvelles positives” sur l’ailier ghanéen au milieu des informations selon lesquelles il serait piégé dans le tremblement de terre en Turquie | Nouvelles du football

Newcastle attend avec impatience des nouvelles de son ancien milieu de terrain Christian Atsu au milieu des informations selon lesquelles il aurait été piégé dans les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi.

L’international ghanéen de 31 ans, qui joue actuellement au football avec l’équipe turque de Super Lig Hatayspor, aurait été porté disparu après que des coéquipiers et des membres du personnel technique du club auraient été tirés des décombres.

Le vice-président de Hatayspor, Mustafa Ozat, a déclaré à la chaîne de télévision turque Play Spor : “Christian Atsu et (directeur sportif du club) Taner Savut sont toujours sous les décombres”.

Atsu faisait partie de l’équipe des Magpies qui a remporté une promotion en Premier League en 2017 après avoir été prêtée pour la saison par Chelsea, et a ensuite effectué un déménagement permanent.

Un message sur le compte Twitter officiel du club a déclaré: “Prier pour des nouvelles positives, @ ChristianAtsu20.”

“Nos cœurs et nos prières vont aux survivants, et nous prions pour que notre compatriote ghanéen, Christian Atsu, soit retrouvé sain et sauf”, a tweeté le président du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Atsu, qui a marqué dans les arrêts de jeu dimanche pour assurer une victoire 1-0 sur Kasimpasa, a quitté St James ‘Park au cours de l’été 2021 après avoir fait 121 apparitions pour le club.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie aux premières heures de la matinée de lundi, suivi d’un second de 7,5.

On sait qu’environ 1 700 personnes sont mortes dans la région frontalière avec des équipes de secours à la recherche de survivants.