Christian Atsu : le footballeur ghanéen sorti des décombres du tremblement de terre en Turquie

CNN

Le footballeur international Christian Atsu a été retrouvé vivant et se trouve dans un “état stable” dans un hôpital local après le tremblement de terre de lundi dans le sud de la Turquie, ont annoncé mardi la Fédération ghanéenne de football et l’agent d’Atsu.

«Nous avons reçu des nouvelles positives selon lesquelles Christian Atsu a été sauvé avec succès des décombres du bâtiment effondré et reçoit des soins. Continuons à prier pour Christian », le La fédération ghanéenne postée sur Twitter.

L’agent d’Atsu, Nana Sechere, a déclaré mardi à CNN que son client était dans un état “stable” dans un hôpital local après avoir été sauvé avec succès des décombres d’un bâtiment effondré. Atsu n’a pas été immédiatement pris en compte à la suite du tremblement de terre.

Atsu, qui joue pour Hatayspor en Turquie, avait fêté dimanche soir après avoir a marqué un gagnant de dernière minute lors du match de championnat à domicile 1-0 de son club contre Kasimpasa, a déclaré son agent.

“Il y avait beaucoup de rapports en provenance d’Angleterre et du Ghana selon lesquels Christian était en sécurité, mais la première confirmation officielle que j’ai eue était mardi matin”, a déclaré Sechere.

“Le club m’a dit qu’il était hospitalisé et qu’il était stable. Il n’a pas son téléphone et, comme nous tous, il ne se souvient pas de ses numéros par cœur, alors je dois continuer à attendre pour lui parler », a-t-il déclaré.

Sechere a déclaré qu’Atsu avait joué au poker jusqu’à 3 h 30, heure locale, avec des amis lundi et qu’il était rentré chez lui vers quatre heures du matin.

L’agent a déclaré avoir reçu un appel des responsables du club Hatayspor à 5 heures du matin disant que le bâtiment dans lequel se trouvait Atsu avait été complètement détruit et qu’ils ne pouvaient pas le joindre.

« La dernière fois que j’ai entendu parler de Christian, c’était à minuit. J’espérais qu’il était éveillé et que le tremblement de terre ne s’était pas produit pendant qu’il dormait », a déclaré Sechere.

«Son immeuble était un immeuble de 11 étages et il était au neuvième étage. Les officiels du club essayaient de m’aider à le retrouver, mais c’était si difficile parce que, naturellement, ils essayaient aussi de retrouver leurs propres amis et leurs familles », a-t-il ajouté.

“Mais je me souviens même quand il a signé pour Hatayspor et que nous sommes allés à l’hôpital pour un examen médical. Même alors, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue et des gens par terre. Je ne peux donc qu’imaginer à quoi ressemble cette situation », a déclaré Sechere.

L’ancien club d’Atsu, Everton, a déclaré sur sa page Facebook officielle : « Nous sommes soulagés d’apprendre que Christian Atsu a été secouru avec succès et se remet à l’hôpital. Nos pensées continuent d’être avec toutes les personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Plus de 5 000 décès ont été confirmés en Turquie et en Syrie avec plus de 21 000 personnes blessées à la suite des tremblements de terre qui ont secoué la région lundi.

En Turquie, des victimes ont été signalées dans 10 provinces, dont Hatay, qui abrite l’équipe de football d’Atsu Hatayspor.

Il avait auparavant représenté les meilleurs clubs anglais tels que Chelsea, Everton, Bournemouth et Newcastle.