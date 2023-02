Christian Atsu: L’ancienne star de Newcastle United est toujours portée disparue plus d’une semaine après le tremblement de terre en Turquie | Nouvelles du monde

L’ancien footballeur de Newcastle United, Christian Atsu, est toujours porté disparu plus d’une semaine après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie, a déclaré son agent.

L’ailier de 31 ans, qui est avec l’équipe turque de Hatayspor depuis l’été dernier, n’a “toujours pas été localisé”, selon Nana Sechere, ajoutant que “l’emplacement exact de sa chambre” a été retrouvé ainsi que deux paires de ses chaussures.

Bien que les premiers rapports indiquaient que l’international ghanéen avait été secouru des décombres d’un immeuble effondré, il n’a pas encore été retrouvé.

Craintes d’épidémies d’origine hydrique – Dernier tremblement de terre en Turquie

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février et les répliques qui ont suivi qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont fait plus de 40 000 morts, et des millions d’autres se sont retrouvés sans abri.

Dans une mise à jour, M. Sechere a tweeté qu’il se trouvait sur le site du séisme dans la province turque de Hatay, avec la famille du joueur.

Il a déclaré: “Nous n’avons toujours pas localisé Christian.

“Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées.

“Pendant mon séjour ici, nous avons pu localiser l’emplacement exact de la chambre de Christian Atsu, et nous avons trouvé deux paires de ses chaussures.

“Hier, nous avons reçu la confirmation que l’imagerie thermique montrait jusqu’à cinq signes de vie, cependant, on m’a dit que la seule vraie confirmation de la vie est par la vue, l’odorat et le son, et malheureusement nous n’avons pas pu localiser Christian.”

Atsu a joué pour Newcastle entre 2016 et 2021.

Suite aux premières nouvelles du tremblement de terre, Newcastle United a déclaré qu’il “priait pour des nouvelles positives” à propos d’Atsu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:01

Des survivants retrouvés près de 200 heures après le séisme



En savoir plus:

La Syrie accepte d’élargir l’accès à l’aide de l’ONU après le tremblement de terre

“Scénario cauchemardesque” face à la Syrie alors que plus de cinq millions de personnes pourraient se retrouver sans abri

M. Sechere a déclaré que “les choses bougent incroyablement lentement”, ajoutant: “Il est dommage que le club ne soit pas sur le terrain avec nous, côte à côte, dans la recherche de Christian. Leur position et leur influence, accompagnées de leurs connaissances locales seraient extrêmement utile.”

Il a demandé à Hatayspor et à Lutfu Savas, le maire de Hatay, de fournir davantage de ressources pour aider les efforts de sauvetage.

Il a ajouté: “C’est une situation difficile et nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les équipes de secours turques et étrangères, aux civils locaux et aux volontaires pour leurs efforts et leur réponse dans le sauvetage des survivants.

“Cependant, nous avons un besoin urgent de plus de ressources, y compris un traducteur, sur le terrain. Les choses avancent incroyablement lentement et, par conséquent, de nombreux sauvetages sont retardés et des vies sont perdues en raison du manque de ressources disponibles pour le ouvriers.”

La partenaire d’Atsu, Claire Rupio, a également demandé que du matériel soit envoyé dans le bâtiment effondré où il vivait.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour les survivants de la catastrophe, certains ayant été retrouvés près de 200 heures après le séisme.

La Premier League a annoncé vendredi qu’elle ferait un don de 1 million de livres sterling en réponse aux tremblements de terre dévastateurs.