Christian Atsu de Hatayspor porté disparu après le tremblement de terre en Turquie

Christian Atsu a rejoint Hatayspor en septembre après un passage en Premier League. Photo de Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

L’ailier international ghanéen Christian Atsu fait partie des personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble à la suite du tremblement de terre dévastateur de lundi qui a secoué la Turquie et la Syrie.

L’ancien joueur de Chelsea et de Newcastle a marqué un vainqueur à la 97e minute pour l’équipe turque de haut vol Hatayspor dimanche soir alors qu’ils battaient Kasımpasa 1-0, mais quelques heures plus tard, il a été porté disparu à la suite du séisme de magnitude 7,8 qui a détruit des immeubles entiers dans plusieurs turcs. et les villes syriennes.

Le porte-parole de Hatayspor, Mustafa Ozat, a déclaré aux médias turcs que “Christian Atsu et [club sporting director] Taner Savut sont toujours sous les décombres.”

Il a ajouté qu’au moins deux autres joueurs de Hatayspor avaient été secourus et que le club travaillait pour aider les autres. Atsu et Savut étaient les deux seuls joueurs ou officiels de Hatayspor toujours portés disparus, a déclaré Ozat.

L’énorme tremblement de terre a tué plus de 2 700 personnes dans une partie de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie lundi, le temps glacial de l’hiver ajoutant au sort des milliers de blessés ou de sans-abri et entravant les efforts pour retrouver des survivants.

La zone a d’abord été secouée par un tremblement de terre à 04h17 heure locale (01h17 GMT) avant un deuxième séisme de magnitude 7,7 en début d’après-midi.

L’épicentre du tremblement de terre se situerait près de la ville turque de Gaziantep, à 145 km (90 miles) d’Antakya, où Atsu est basé avec Hatayspor.

Atsu, 31 ans, a joué en Premier League pour Newcastle United et Everton, prêté par Chelsea, mais a rejoint Hatayspor en septembre.

Newcastle, qu’Atsu a aidé à sortir du championnat lors de la campagne 2016-17, a tweeté qu’ils “priaient pour des nouvelles positives”. Chelsea a également tweeté leurs prières.

Priant pour des nouvelles positives, @ChristianAtsu20. 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/HQT6yZOmRB – Newcastle United FC (@NUFC) 6 février 2023

Atsu a été sélectionné pour la dernière fois pour jouer pour le Ghana en 2019, mais n’a pas officiellement pris sa retraite du football international.

“Nous prions pour l’international ghanéen Christian Atsu et les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie”, a tweeté la Ghana Football Association. “Nous gardons espoir de nouvelles positives.”

Le porte-parole de l’Association ghanéenne de football, Henry Asante-Twum, a écrit dans un e-mail à l’Associated Press qu’ils n’avaient aucune nouvelle d’Atsu et que le département des relations internationales du Ghana cherchait des informations auprès des autorités turques.

Après avoir fait ses débuts au Ghana en 2012, il a représenté les Black Stars à la Coupe du monde 2014 et à quatre tournois de la Coupe d’Afrique des Nations.

“Nos cœurs et nos prières vont aux survivants, et nous prions pour que notre compatriote ghanéen, Christian Atsu, soit retrouvé sain et sauf”, a tweeté le président du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Des informations de Reuters, de l’Associated Press et d’Ed Dove d’ESPN ont été incluses dans ce rapport.