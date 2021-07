Christen Eriksen et les médecins qui l’ont sauvé sont invités à la finale

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a invité l’international danois Christian Eriksen et les ambulanciers qui ont aidé à lui sauver la vie lors d’un arrêt cardiaque sur le terrain à assister à la finale de l’Euro 2020 à Wembley dimanche. Le brillant milieu de terrain danois a été ressuscité devant des fans choqués et une audience télévisée mondiale massive lors du premier match de son pays du tournoi. L’UEFA a déclaré qu’Eriksen, sa femme et six médecins avaient été invités à la finale, mais il n’y avait aucune confirmation qu’il y assisterait.

L’un des ambulanciers, Peder Ersgaard, a déclaré qu’il était honoré de recevoir une invitation VIP du patron de l’UEFA Aleksander Ceferin.

« Je suis excité, comme un enfant la veille de Noël », a-t-il déclaré au magazine Fagbladet FOA.

« Je suis très fier de mes efforts, mais aussi de toute l’équipe. Ce n’était pas l’effort d’un seul homme. »

Eriksen s’est effondré sur le terrain du Parken Stadium en première mi-temps contre la Finlande, les yeux rivés sur une caméra de télévision. La RCR a été administrée et son cœur a été redémarré avec un défibrillateur alors que les joueurs protégeaient les médecins.

Il se remet maintenant à la maison.

L’agent d’Eriksen n’a pas pu être joint immédiatement par téléphone.

D’abord traumatisé mais ensuite inspiré par l’émotion suscitée par le sort d’Eriksen, le Danemark a fait irruption en demi-finale et affronte l’Angleterre mercredi pour une place en finale.

« J’espère voir le Danemark contre l’Italie. Ce serait vraiment très gros. Imaginez s’ils deviennent champions d’Europe », a ajouté Ersgaard.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici