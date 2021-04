«Ils n’ont servi à rien d’autre de toute façon», écrit-elle des années plus tard dans un mémoire, «In My Own Voice» (1994). «Aucun des soldats n’a jamais deviné ce que je portais.»

Depuis ces débuts, Mme Ludwig, décédée le 24 avril à 93 ans, a poursuivi l’une des plus illustres carrières de l’opéra du XXe siècle. Sa mort, sans autre détail, a été annoncée par l’Opéra d’État de Vienne, où Mme Ludwig a chanté pendant des décennies. Le critique musical Donal Henahan, écrivant dans le New York Times, l’a un jour décrite comme «la Lotte Lehmann de sa génération», une référence à la célèbre soprano d’origine allemande décédée en 1976.

Mme Ludwig s’est produite sur des scènes européennes telles que La Scala de Milan, l’Opéra de Paris, le Royal Opera House de Londres à Covent Garden et le Festival de Bayreuth en Allemagne et a collaboré au fil des ans avec des chefs d’orchestre influents tels que Karl Böhm, Herbert von Karajan et Leonard Bernstein.

Au Metropolitan Opera de New York, elle a donné 119 représentations dans 15 rôles entre 1959, quand elle a fait ses débuts là-bas en tant que Cherubino dans «Le Nozze di Figaro» de Mozart, et 1993, quand elle a donné sa dernière performance Met en tant que Fricka dans «Die Walküre », Le deuxième volet du cycle de l’anneau de Wagner. Elle a pris sa retraite l’année suivante.

Les remerciements de Mme Ludwig ont noté que son répertoire s’étendait des œuvres du compositeur italien Claudio Monteverdi, né au XVIe siècle, à celles du compositeur 12 tons du XXe siècle Alban Berg. Elle a également varié du registre mezzo-soprano au registre soprano supérieur. Mais Mme Ludwig est devenue surtout connue pour ses interprétations de Mozart et Wagner.

Dans l’opéra «Der Rosenkavalier» de Richard Strauss, elle a joué à la fois le Marschallin et son jeune amant Octavian (un rôle de pantalon, comme Cherubino, dans lequel une chanteuse représente un personnage masculin sur scène). Elle a chanté Leonore dans «Fidelio» de Beethoven et a dit qu’elle ressentait une affinité particulière pour Kundry dans «Parsifal», l’histoire de Wagner sur la quête du Saint Graal.

L’une des rares récitalistes qui excellait également sur la scène de l’opéra, Mme Ludwig était également célèbre pour ses interprétations des lieder, ou chansons d’art, de Schubert, Schumann, Brahms et Mahler. «De nombreux chanteurs ne comprennent pas que [lieder] ne peut pas être chanté sans chair et sang et sans émotion », a dit le New York Times lors d’une classe de maître. «C’est comme un opéra en deux ou trois minutes.»

Une réalisation particulière dans ce genre a été son interprétation du cycle de chansons de Schubert «Winterreise» ou «Winter Journey», basé sur des textes du poète allemand Wilhelm Müller. Le cycle était traditionnellement interprété par des chanteurs masculins – bien que Lehmann fût une exception notable – avant que Mme Ludwig n’offre une interprétation que les critiques en venaient à considérer comme définitive. L’un de ses enregistrements phares, réalisé pour Deutsche Grammophon, était une performance de «Winterreise» avec accompagnement au piano par James Levine, le directeur musical de longue date du Met.

«Je pense que les femmes peuvent chanter le cycle avec une grande empathie pour le vagabond», a écrit Mme Ludwig dans ses mémoires. «C’est un voyage de l’âme», a-t-elle poursuivi, «qui nous rapproche, consciemment ou inconsciemment, un peu plus de notre objectif, quel que soit le nom que nous choisissons de l’appeler, et d’où il n’y a pas de retour en arrière.

Mme Ludwig est née à Berlin le 16 mars 1928. Son père, qui avait chanté au Metropolitan Opera, est devenu le régisseur de l’opéra d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, où sa mère a également chanté.

Pendant les années de guerre, la famille vivait dans la ville de Giessen. Après que leur maison ait été détruite par un bombardement incendiaire, ils ont emménagé dans un appartement misérable avec un piano que les soldats avaient utilisé comme toilettes.

«Le nettoyer a été une expérience terrible», a écrit Mme Ludwig, «mais nous nous en moquions. Nous avions un piano, et c’était la chose importante.

Elle a écrit que son père avait appartenu au parti nazi et, après la guerre, n’avait pas été autorisé à travailler jusqu’à sa dénazification. Sa mère a soutenu la famille pendant une période en donnant des cours de chant, accompagnant également sa fille alors que Mme Ludwig entamait sa carrière musicale.

«Ma mère n’a jamais vraiment eu le temps de m’apprendre, mais elle m’entendait tout le temps. Elle me disait quelque chose que je faisais mal en allant à la cuisine pour voir si les pommes de terre brûlaient », a déclaré Mme Ludwig au Times en 1981.

Mais lorsque Mme Ludwig a fait ses débuts à Francfort en 1946 en tant que Prince Orlofsky (un autre rôle de pantalon) dans l’opérette de Johann Strauss «Die Fledermaus», sa mère «a fait ses valises et est venue avec moi», se souvient Mme Ludwig. «Elle a vécu avec moi et est venue à chaque répétition. Et elle m’aide toujours.

En cultivant soigneusement sa voix, Mme Ludwig a maintenu une carrière de chanteuse qui a duré près d’un demi-siècle. Passant en revue l’une de ses dernières performances, Martin Bernheimer du Los Angeles Times a écrit que sa voix avait «perdu étonnamment peu et que la mezzo-soprano utilise ce qu’elle a avec une suavité peu commune. Elle ne cède jamais à l’exagération, ne succombe jamais au maniérisme, ne trahit jamais un soupçon de distorsion expressive.

Le premier mariage de Mme Ludwig avec le baryton-basse autrichien Walter Berry s’est soldé par un divorce. En 1972, elle a épousé Paul-Emile Deiber, un metteur en scène de théâtre et d’opéra français, décédé en 2011. Mme Ludwig et son premier mari ont eu un fils, Wolfgang Berry, mais la liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Mme Ludwig a plaisanté en disant qu’elle était «trop paresseuse» pour être une prima donna et a dit qu’elle avait trouvé un certain soulagement dans sa retraite de la scène.