Christ Community revendique le championnat de la ligue de softball de l’église du comté de DeKalb – Shaw Local

Christ Community a remporté un match aller-retour contre First Baptist mardi pour remporter la Ligue de softball de l’église du comté de DeKalb, 8-7.

Le gros succès de la soirée est venu de Troy Dukes, qui a frappé un home run de Mike Reis, lanceur des Baptists en soutien à Nathan Harbecke, vainqueur dans le cercle. First Baptist avait pris une avance de 4-2 lors de la première manche, grâce aux doubles de Kory Lynch, James High et un simple de Jerid Butler. La communauté a riposté en cinquième manche avec le circuit des Dukes, qui a également marqué Kevin Rink. Dans le sixième, Community a repoussé deux autres points grâce à un coup sûr de Mark Skelley et AdrianEspinosa. Les baptistes ont chargé les buts en sixième manche, mais n’ont pu faire match nul qu’en un seul car l’appel d’interférence d’un coureur a condamné la manche.

Dans le match pour la cinquième place, Crossview Church a surmonté un défi de Bethany Road pour gagner, 18-10. Le lanceur Bob Love a été le vainqueur, tandis que Kurt Oland a subi la défaite.

Dans le match pour la troisième place, Sycamore Methodist n’a pas été en mesure d’aligner une équipe et St. Paul a pris leur place et a ensuite bouleversé Newman Center, qui les avait vaincus en quarts de finale, 14-8. Bob Gualandi a remporté la victoire et Vic Flores a pris la défaite.

Une équipe All-Star de la ligue doit jouer le 23 août, affrontant l’équipe nationale d’Argentine à Katz Park.