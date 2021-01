Chrissy Teigen a taquiné une nouvelle couleur de cheveux dramatique qu’elle va essayer.

L’ancienne mannequin – qui partage deux enfants avec son mari John Legend – a promis aux fans que même si cela pourrait ressembler à cela, elle ne traversait pas de crise alors qu’elle se transformait en sirène dans sa dernière offre Instagram.

Connue pour ses mèches brunes, Chrissy a changé d’avis en utilisant un filtre qui rendait ses longues mèches lilas.

«Eh bien, je dois absolument faire ça quand je rentre à la maison», écrit-elle. « Je jure que je vais bien! Je me rends compte que j’ai l’air d’avoir une crise lol, je veux juste commencer à regarder comme j’ai toujours voulu !! »







(Image: Chrissy Teigen / Instagram)



Le clip montre Chrissy tripotant ses cheveux alors qu’elle s’habitue à ce à quoi ils ressembleraient une fois teints.

Revenant à la section des commentaires de son message, la maman de deux enfants a ajouté: « Important: si je fais ça, je ne vais pas faire du sport, je veux toujours porter mes blazers et camisoles de petit ami et un jean skinny ** et être une salope de boss ** sur mesure qui a les cheveux roses. «

Il semble que les fans étaient enthousiastes à l’idée, alors qu’ils se précipitaient pour partager leurs réflexions sur la nouvelle couleur de cheveux frappante.

Paris Hilton a écrit: «J’adore ça», dans un clin d’œil à sa phrase signature.







« Je t’aime pour dire que lol Ur gorge. Vivez votre meilleure vie », a écrit Vanessa Hudgens.

Un fan a écrit: « J’adore ça. Qui se soucie de ce que les gens pensent honnêtement! 2021, débarrassons-nous des opinions des autres !! »

Tandis qu’un autre a ajouté: « J’adore cette nouvelle vie dans le moment / la crise de la vie Chrissy …. Ça te va bien. »

Chrissy a récemment parlé de sa décision d’arrêter de boire de l’alcool alors qu’elle célébrait un mois de sobriété.







Adoptant son mode de vie modifié, Chrissy, 35 ans, a expliqué ce qui l’avait poussée à passer de boire le jour et le soir à ne pas boire du tout.

«Il y a un mois, le jour de mon anniversaire, j’ai reçu ce livre de mon médecin et ami», a-t-elle déclaré à ses fans sur Instagram en brandissant le livre de Holly Whitaker intitulé Quit Like a Woman: The Radical Choice de ne pas boire dans une culture obsédée par l’alcool .

«J’en avais fini de me faire un ** de moi-même devant les gens (je suis toujours embarrassée), fatiguée de boire la journée et de me sentir comme une merde à 6 ans, de ne pas pouvoir dormir», dit-elle.

Chrissy a ajouté: « Je suis sobre depuis et même si vous ne pouvez pas vous voir le faire ou simplement ne pas vouloir, c’est toujours une lecture incroyable. »

Cela vient après que l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a également déclaré qu’elle cherchait des conseils en cas de deuil après avoir perdu son fils à naître.

Chrissy a révélé dans une déclaration émouvante en octobre que le couple avait perdu leur fils Jack.

Le couple a admis que bien qu’ils aient été forcés de traverser les jours les plus douloureux de leur vie, leur fille Luna et leur fils Miles les ont aidés à sortir une famille plus forte.

