Chrissy Teigen taquine son nouveau tatouage dans le bas du dos dans une robe en latex

Chrissy Teigen lève le rideau sur la nouvelle encre White Castle sur le bas de son dos.

Le mannequin et auteur de livres de cuisine, 38 ans, était absent samedi pour un festival gastronomique de Los Angeles, ChainFEST, où elle s’est également inscrite pour un tatouage un peu urgent.





Teigan a fait ses débuts avec l’encre sur Instagram avec une vidéo d’elle dans un body « tout en latex ».

« Je suis allée au ChainFEST et je suis rentrée avec ça », a déclaré Teigen dans la vidéo où on peut la voir dans un body noir et une jupe crayon nude.

La mère de quatre enfants a également expliqué à ses 42 millions de followers à quel point il était « difficile » de s’étirer dans cette tenue ultra moulante.

« C’est un tatouage dans le bas du dos de White Castle », a-t-elle déclaré avant de rire de la façon dont elle avait « découvert » que l’encre de la chaîne de restaurants de hamburgers « dure huit jours ».

« J’ai un tatouage dans le bas du dos de White Castle qui dure huit jours », a répété Teigen, secouant la tête en ajoutant: « Oh mon Dieu. »

Le modèle a également des tatouages ​​permanents, notamment un éléphant sur son poignet et un papillon conçu par sa fille aînée Luna.

Maintenant qu’elle est de retour, Teigen cherche à trouver un terrain d’entente avec ses enfants, Luna, 8 ans, Miles Theodore, 6 ans, Esti Maxine, 20 mois, et Wren Alexander, 15 mois – qu’elle partage avec son mari John Legend – sur des costumes potentiels pour Halloween.

« Eh bien, mes enfants ne connaissent aucune des familles que je veux former, alors je leur ai proposé quelques idées. Ils me disent : « Qui est-ce ? » » elle a dit Personnes récemment, ajoutant que son fils Miles avait une idée précise pour son propre costume cette année.

« Mon fils veut être comme Marshmello. Il est obsédé par le DJ Marshmello, alors il va le devenir. Et je me dis : ‘Ils ne sont pas intéressés par le truc de famille en ce moment' », a révélé Teigen.

Cependant, Teigen est soulagée que ses deux plus jeunes enfants, Esti et Wren, soient encore des « bébés » et puissent être habillés comme bon leur semble.