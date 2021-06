Chrissy Teigen s’excuse pour ses « tweets horribles passés »

L’épouse du chanteur John Legend et personnalité de la télévision américaine, Chrissy Teigen a écrit une note de remords pour s’excuser pour ses « tweets horribles passés » et pour troller les gens sur les réseaux sociaux. Chrissy s’est tournée vers Medium et a déclaré qu’il ne s’était pas passé un seul instant sans qu’elle ressente le « poids écrasant du regret pour les choses » qu’elle avait dites dans le passé.

Chrissy a également déclaré que c’était amusant lorsqu’elle a commencé à utiliser les médias sociaux et a pensé que cela la rendait « cool et accessible si je me moquais des célébrités ». Elle dit qu’il n’y a aucune excuse pour ce qu’elle a fait et qu’elle n’est « plus la personne qui a écrit ces choses horribles ».

Dans ses excuses, Chrissy a écrit : « Comme vous le savez, un tas de mes vieux tweets affreux (affreux, affreux) ont refait surface. J’ai vraiment honte d’eux. Alors que je les regarde et que je comprends le mal qu’ils ont causé, je dois m’arrêter et me demander : comment ai-je pu faire ça ?.

Se qualifiant de troll, la mère de deux enfants a déclaré: «Il n’y a tout simplement aucune excuse pour mes horribles tweets passés. Mes cibles ne les méritaient pas. Personne ne le fait. Beaucoup d’entre eux avaient besoin d’empathie, de gentillesse, de compréhension et de soutien, pas ma méchanceté se faisant passer pour une sorte d’humour désinvolte et nerveux. J’étais un troll, point final. Et je suis tellement désolé.

« Quand j’ai commencé à utiliser les médias sociaux, je me suis tellement amusé avec. J’ai fait des blagues, des observations aléatoires », a déclaré Chrissy, ajoutant : « En réalité, j’étais précaire, immature et dans un monde où je pensais que j’avais besoin d’impressionner les étrangers pour être accepté. S’il y avait un empilement de culture pop, je me suis tourné vers Twitter pour essayer d’attirer l’attention et de montrer ce que je croyais à l’époque être une plaisanterie grossière, intelligente et inoffensive. Je pensais que ça me rendait cool et facile à comprendre si je me moquais des célébrités.

Chrissy a ajouté que lorsqu’elle est confrontée à des choses qu’elle a dites dans le passé, cela la fait « grincer des dents ». «Honnêtement, je vais avoir des douleurs aiguës et lancinantes dans mon corps, me souvenant au hasard de mon passé ******, et je le mérite. Les mots ont des conséquences et il y a de vraies personnes derrière les pseudos Twitter que j’ai recherchés. Je n’attaquais pas seulement un avatar au hasard, mais blessais des jeunes femmes – certaines qui étaient encore des filles – qui avaient des sentiments. Comment pourrais-je ne pas m’arrêter et penser à ça ? Elle a dit.

Le mannequin a déclaré que la vie l’avait rendue empathique et qu’elle avait grandi en tant que personne. Elle déclare : « La vérité, c’est que je ne suis plus la personne qui a écrit ces choses horribles. J’ai grandi, j’ai suivi une thérapie, je me suis marié, j’ai eu des enfants, j’ai eu plus de thérapie, j’ai vécu des pertes et de la douleur, j’ai eu plus de thérapie et j’ai vécu plus de vie. ET OBTENU PLUS DE THÉRAPIE.

«Nous sommes tous plus que nos pires moments. Je ne demanderai pas votre pardon, seulement votre patience et votre tolérance. Je vous demande de me permettre, comme je vous promets de vous le permettre, de reconnaître les erreurs du passé et d’avoir la possibilité de chercher à vous améliorer et à changer », a-t-elle conclu dans son article.

Le mois dernier, le mannequin Courtney Stodden a révélé dans une interview avec Daily Beast qu’elle avait été harcelée en ligne par Chrissy, il y a dix ans après avoir épousé l’acteur Doug Hutchison quand elle avait 16 ans et il avait 60 ans. Courtney a déclaré que Chrissy leur avait envoyé des messages directs avec des railleries méchantes comme « J’ai hâte que tu meures ».

Cela a incité Chrissy Teigen à présenter des excuses publiques à Courtney et plus tôt en juin, elle a quitté un rôle de voix invitée dans la comédie Netflix Never Have I Ever après les révélations de Stodden.