Chrissy Teigen a rassuré les fans qu’elle se sentait « vraiment bien » alors qu’elle prenait sa première douche en deux mois depuis la perte tragique de son bébé Jack.

La mannequin a partagé une vidéo sur Instagram alors qu’elle sortait de la douche dans un peignoir, les cheveux enveloppés dans une serviette.

«J’ai pris des bains parce que je ne supportais pas d’être sous la douche – je ne pouvais pas, comme, me tenir physiquement sous la douche», a expliqué Chrissy.

« Je me sens vraiment très bien. Merci pour tous mes voeux de joyeux anniversaire. Merci. Je me sens très clair et très bien. »







(Image: Instagram)



Dans une mise à jour ultérieure, Chrissy, qui a eu 35 ans la semaine dernière, a déclaré aux fans: « Ça a été un tour, ça a été un voyage, et je suis heureux d’être de retour. »

Chrissy a ému beaucoup avec son ouverture d’esprit sur la perte dévastatrice de son troisième enfant.

Le modèle de couverture de Sports Illustrated et son mari, John Legend, ont partagé des images déchirantes de l’hôpital après la mortinaissance de Jack en septembre. Chrissy a depuis fait la chronique de son rétablissement avec des mises à jour régulières.

Son approche ouverte du chagrin est typique de Chrissy, qui a longtemps été honnête sur les hauts et les bas de la maternité – de ses problèmes de fertilité, à la FIV et à sa dépression post-partum ultérieure.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Dans un autre post Instagram mercredi, l’auteur du livre de cuisine Chrissy a partagé une citation de Hannah Gadsby.

« Il n’y a rien de plus fort qu’une femme brisée qui s’est reconstruite », lit-on.

La semaine dernière, elle a écrit de manière émouvante sur son rétablissement, disant aux fans: « Quand je serai vieille et grise, je regarderai en arrière les deux derniers mois comme étant brutaux, épuisants, tristes, physiquement difficiles, mentalement douloureux b *** hes d’un quelques mois. »

Chrissy et le chanteur oscarisé John sont également les parents de leur fille Luna, quatre ans, et de leur fils Miles, deux ans.