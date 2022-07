Chrissy Teigen se sent vraiment bien alors qu’elle célèbre un an de sobriété

L’auteur du livre de cuisine «Cravings: All Together», 36 ans, a marqué son anniversaire sans alcool dans un message franc sur Instagram.

Dans une vidéo montrant le mannequin avec son mari chanteur John Legend, 43 ans, et leurs enfants Luna Simone, six ans, et Miles Theodore, quatre ans, Chrissy a réfléchi sur une série de moments qui l’ont dépassée à cause de l’alcool.

Elle a déclaré : “Pas une goutte d’alcool en 365 jours ! Ça me manque parfois de me sentir folle et insouciante, mais pour être honnête, vers la fin, ça n’a plus donné ce sentiment amusant de toute façon.

“J’ai bu pour mettre fin à une folle anxiété qui a disparu plus tard quand j’ai – compris – arrêté de boire! Soupir.”

Elle a poursuivi: “Quoi qu’il en soit, je me sens vraiment bien. Parfois, je suis vraiment frustrée en repensant aux jours dont je devrais me souvenir bien mieux que moi à cause de l’alcool. Comme quand j’ai bu un patron de café et que je me suis endormie pendant qu’un chef Outback Steakhouse m’a appris ( mes amis) comment faire un oignon fleuri chez moi. J’aurais aimé être éveillé pour ça. J’aurais aimé me souvenir vraiment de toute remise de prix lol.

“Il y a des photos de grands moments de la vie où mes yeux semblent… disparus. Certaines proviennent de vrais tournages de travail, d’autres de journées à la plage avec la famille.

“Bien qu’honnêtement, je ne sache TOUJOURS pas si je ne boirai plus jamais, je sais que je ne veux plus jamais être comme ça. Et pour l’instant, rien n’est mieux. Je vais laisser les mauvais rêves arriver et essayer pour les trier en thérapie, sans alcool.”

Les abonnés de Chrissy l’ont inondée de soutien dans la section des commentaires de son message.

L’ancien mannequin de “Sports Illustrated Swimsuit” a parlé en décembre à PEOPLE de sa première célébration d’une grande fête sobre.

Elle a déclaré: “Je pense que ce qui me rend heureuse, c’est de réaliser que je vais encore dire des choses stupides et agir et faire des erreurs stupides, même sobre.

“J’avais l’habitude de faire des erreurs cruciales à Thanksgiving, peut-être une ou deux, et j’en ai encore fait une très mauvaise cette année. Mais je l’ai attrapé, et c’est quelque chose que Chrissy ivre n’aurait jamais fait. Je l’ai attrapé avant qu’il ne sorte, et J’étais comme, ‘Wow, je suis si sobre.'”