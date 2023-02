Chrissy Teigen saute les Grammys pour être avec Baby Esti : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Alors qu’on aurait aimé voir Chrissy Teigen aux Grammy Awards 2023, elle a choisi de sauter l’événement pour câliner sa nouvelle petite fille, Esti. La femme de 37 ans a posté une photo sur son Instagram d’elle et de sa fille d’à peine un mois en train de se câliner.

Plus à propos Chrissy Teigen

Chrissy a posté une photo d’elle-même en train de serrer Esti dans ses bras avec la légende : “Happy Grammy Day !! a eu un essayage de robe, a regardé autour de moi et a réalisé… qu’est-ce que j’essaie de prouver ici. Je ne peux pas me lever lol. Sur la photo, Chrissy était complètement torse nu tandis qu’Esti portait une combinaison rose et reposait contre les bras de sa mère. Pendant ce temps, son mari, John legenda commenté: “Juste assis là, bien AF.”

Même si Chrissy n’est pas allée aux Grammys, elle a partagé une photo d’elle et de John lors de la cérémonie de remise des prix de l’année dernière lorsqu’elle portait une superbe robe de bal sans bretelles Nicole + Felicia Couture. Chrissy a posté la photo de retour du couple sur le tapis rouge en écrivant : “Pas de Grammy pour moi ce soir mais j’applaudis les 3 noms et la performance de John Legend !!” Elle a poursuivi: “Il y a un an. J’ai tellement aimé tout ce look !! Le corps a l’air un peu différent aujourd’hui mais ça vaut le coup.

Chrissy a ensuite suivi le message de retour avec une photo du bébé Esti endormi dans ses bras. Esti avait l’air adorable dans une petite grenouillère à imprimé animal tout en étant enveloppée dans une confortable couverture grise tout en s’appuyant contre la poitrine de sa mère.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Chrissy et John ont donné naissance à leur troisième enfant, Esti, le 13 janvier, et depuis lors, Chrissy partage des photos avec son nouveau bébé sur les réseaux sociaux.

Lien connexe En rapport: Beyoncé entre dans l’histoire aux Grammys 2023 en remportant le plus de récompenses de tous les temps : voir la liste complète

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.