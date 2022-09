Chrissy Teigen révèle un moment spécial de grossesse : “Je sens enfin le bébé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chrissy Teigen parle de sa grossesse.

La personnalité de la télévision a partagé une mise à jour sur Twitter, révélant qu’elle avait eu un moment spécial avec son bébé à naître pour la première fois.

“Je sens enfin le bébé donc je n’ai plus besoin d’envoyer un SMS à mon médecin pour un trajet quotidien par échographie”, a-t-elle tweeté avec un emoji aux larmes aux yeux.

La mise à jour de la grossesse de Teigen vient après qu’elle a annoncé que sa précédente “perte de grossesse” était en réalité un avortement pour “sauver ma vie”. Elle a parlé franchement de la perte de son bébé à naître lors d’un discours lors du sommet “Une journée de conversation déraisonnable” jeudi dernier.

CHRISSY TEIGEN DIT QUE SON « FAUSSE CARRIERE » ÉTAIT EN RÉALITÉ UN AVORTEMENT POUR SAUVER SA VIE : « DÉCHIRANT »

En septembre 2020, Teigen a perdu son fils Jack à 20 semaines de grossesse. Près de deux ans plus tard, l’auteur du livre de cuisine a annoncé qu’elle suivait un traitement de FIV.

Elle partage actuellement deux enfants avec le musicien John Legend – Luna, 6 ans, et Miles, 4 ans.

Legend, 43 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager une douce photo du couple mardi, alors que sa femme était stupéfaite dans une robe rose, alors qu’il enfilait un smoking noir.

La légende disait : « Aime-moi une soirée en smoking », avec un émoji au cœur rouge.

L’ancien mannequin de Sports Illustrated, 36 ans, a commenté le message et a déclaré : “Tu le fais vraiment, tellement.”

Le mois dernier, Teigen a annoncé sur Instagram qu’elle et son mari élargissaient leur famille.

“Ces dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, a-t-elle annoncé.

“1 milliard de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route. À chaque rendez-vous, je me suis dit “ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer” mais ensuite je pousse un soupir de soulagement d’entendre un battement de cœur et de décider que je suis encore trop nerveux.”

Alors que l’auteur de “Cravings: Hungry For More” a publié un selfie miroir montrant son baby bump dans un crop top noir avec des sous-vêtements assortis, elle a conclu en disant ce qui suit.

“Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens plein d’espoir et incroyable. Ok ouf, ça a été très difficile de garder ça si longtemps !”