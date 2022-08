Chrissy Teigen révèle un baby bump après une perte de grossesse en 2020

LOS ANGELES –

Chrissy Teigen et son mari John Legend attendent un autre enfant près de deux ans après que le couple a subi une perte de grossesse.

Teigen a fait l’annonce mercredi sur Instagram où elle a posté deux photos de son baby bump. Elle a écrit que la joie a “rempli notre maison et nos cœurs” dans un message qui vient après qu’elle a fait une fausse couche en 2020.

“Nous en avons un autre en route”, a écrit le mannequin et auteur de livres de cuisine de 36 ans, qui partage deux enfants – Luna et Miles – avec Legend. Elle a évoqué son parcours de fertilité et être trop nerveuse pour dévoiler sa grossesse.

“A chaque rendez-vous, je me suis dit, ‘ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer’, mais ensuite je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveuse”, a-t-elle écrit. “Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens plein d’espoir et incroyable.”

Le couple a livré un article déchirant en 2020 après avoir tous deux annoncé la perte de leur fils, Jack, à 20 semaines de sa grossesse. Elle a été hospitalisée pour des saignements excessifs avant la fausse couche.

La même année, Teigen a écrit dans un essai expliquant que les médecins lui avaient diagnostiqué un décollement placentaire partiel. À l’époque, elle a exhorté les gens à partager leurs histoires et “s’il vous plaît soyez gentils avec ceux qui se dévouent”.

Legend et Teigen se sont mariés en 2013.